1 órája

Ezekért most mindenki az üzletekbe rohan – különleges akciókkal készült az öt nagy áruház

Címkék#Auchan#Lidl#Aldi#akciós újság#vásárlás

Ahogy egyre hidegebbek a napok, a boltok polcain is megjelennek a téli hónapok kedvenc termékei. Az akciós újság ezen a héten is tartogat hasznos újdonságokat: a kényelmet szolgáló masszírozókészüléktől kezdve a retró kávéfőzőn át egészen a gyerekek kedvenc Bosch játékáig.

Orosz Fanni Flóra

A vásárlók most is megtalálják, amire épp szükségük van — legyen szó melegedésről, lazításról, otthoni kényelemről vagy épp egy kreatív ajándékról. Nézzük, mit tartogat az eheti akciós újság az öt nagy áruház kínálatában!

Akciós újságban masszírozókészülék, retró kotyogó, fűtőventilátor is van
Az akciós újság ezen a héten is tartogat hasznos újdonságokat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Aldi akciós újság– lazítás mesterfokon

Aki a hideg, feszültséggel teli napokon egy kis kényeztetésre vágyik, annak nem kell messzire mennie. Az Aldi e heti kínálatában egy praktikus masszírozókészülék segít a mindennapi stressz oldásában. Akár hosszú munkanap után, akár sportolás után, néhány perc használat után érezhető a megkönnyebbülés. Kicsi, könnyen kezelhető, mégis hatékony – tökéletes társ a pihenéshez.

Masszírozókészülék – 5999 Ft

  • 3 működési mód
  • 3 masszázsfej
  • Jótékony feszültségoldó hatás
  • 3 év garancia

Auchan akciós újság– a retró kávéélmény új köntösben

Nem mindenki hódol be a kapszulás kávéfőzők divatjának. Akik a klasszikus, gőzölgő, frissen főtt kávé illatát szeretik, azok számára a kotyogós Bialetti kávéfőző örök kedvenc marad. Az Auchan kínálatában most több színben és mintával, sőt karácsonyi dizájnnal is elérhető ez az ikonikus darab, amely nemcsak a kávézás élményét hozza vissza, hanem igazi hangulatot is teremt a reggelekhez.

Bialetti kotyogós kávéfőző – 11 499 Ft-tól

  • 3 személyes
  • Többféle szín és karácsonyi minta
  • Klasszikus, retró design
  • Tökéletes alternatíva az instant és kapszulás kávék helyett

Lidl akciós újság– meleg otthon, modern megoldással

A fűtésszezonban mindannyian törekszünk a kényelmes, mégis energiatakarékos megoldásokra. A Lidl e heti ajánlata, a Tronic fali kerámia fűtőventilátor nemcsak praktikus, de stílusos is – kinézetre akár egy klíma. Távirányítóval, digitális kijelzővel és időzítővel ellátva tökéletes választás azoknak, akik szeretnék saját igényeikhez igazítani a hőmérsékletet, miközben modern dizájnt visznek az otthonukba.

Tronic fali kerámia fűtőventilátor – 11 111 Ft (november 3-tól)

  • 3 év garancia
  • Távirányítóval működtethető
  • LED-es kijelző digitális termosztáttal
  • Időzítő funkció
  • Tartós PTC-fűtőelem
  • Oszcillációs funkció az egyenletes légáramlásért
  • 2 fűtési fokozat: 1150 / 2000 W
  • Túlmelegedés elleni védelem
  • Méret: kb. 50×17×11 cm

Penny akciós újság– a gyerekkor íze, új köntösben

Gyerekkoromban, amikor vidéken voltunk a nagyszüleimnél, nagy divat volt a szóda. A kisboltban mindig lehetett kapni abból a klasszikus, „torokmarós” szódából, amit az ember soha nem felejt el. Körülbelül másfél éve, amikor mi is újra kisvárosba költöztünk, az elsők között volt, hogy vettem egyet – nosztalgiából és kíváncsiságból. Most pedig a Pennyben bárki visszahozhatja ezt az élményt, méghozzá modern formában: a Berlinger Haus szódagéppel otthon is elkészíthetjük a friss, szénsavas vizet, pontosan olyan erősségben, ahogy szeretjük.

Berlinger Haus szódagép – 15 999 Ft

  • 2 palackkal (1 l és 0,5 l)
  • Kupakokkal együtt
  • Univerzális CO₂ patronnal működik (nem tartozék)
  • Barométer-fokozatok a szóda erősségének beállításához

Tesco akciós újság– gyerekeknek való barkácsolás

A Tescóban most a kicsik is kipróbálhatják magukat a szerszámok világában. A Bosch játék szerszámkészletek nemcsak élethűek, hanem fejlesztik a kézügyességet és a kreativitást is. A kis barkácsolók számára igazi álomajándék: villogó fények, fűrészhang és rengeteg apró eszköz – ráadásul a nagyobb szett bőrönddé hajtható, így utazáskor sem kell lemondani a szerelés öröméről. A készletek a karácsonyi hajsza előtt még kedvezőbb áron lehetnek a mieink.

Bosch játék láncfűrész – 6990 Ft

  • Elemmel működik
  • Villogó fény és valódi fűrészhang
  • Eredeti Bosch design

Bosch játék szerelőműhely bőröndben – 11 990 Ft

  • Összecsukható munkapad
  • Tartalmaz csavarhúzót, kalapácsot, fűrészt
  • Könnyen hordozható, praktikus kialakítás

