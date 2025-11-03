1 órája
Ezekért most mindenki az üzletekbe rohan – különleges akciókkal készült az öt nagy áruház
Ahogy egyre hidegebbek a napok, a boltok polcain is megjelennek a téli hónapok kedvenc termékei. Az akciós újság ezen a héten is tartogat hasznos újdonságokat: a kényelmet szolgáló masszírozókészüléktől kezdve a retró kávéfőzőn át egészen a gyerekek kedvenc Bosch játékáig.
A vásárlók most is megtalálják, amire épp szükségük van — legyen szó melegedésről, lazításról, otthoni kényelemről vagy épp egy kreatív ajándékról. Nézzük, mit tartogat az eheti akciós újság az öt nagy áruház kínálatában!
Aldi akciós újság– lazítás mesterfokon
Aki a hideg, feszültséggel teli napokon egy kis kényeztetésre vágyik, annak nem kell messzire mennie. Az Aldi e heti kínálatában egy praktikus masszírozókészülék segít a mindennapi stressz oldásában. Akár hosszú munkanap után, akár sportolás után, néhány perc használat után érezhető a megkönnyebbülés. Kicsi, könnyen kezelhető, mégis hatékony – tökéletes társ a pihenéshez.
Masszírozókészülék – 5999 Ft
- 3 működési mód
- 3 masszázsfej
- Jótékony feszültségoldó hatás
- 3 év garancia
Auchan akciós újság– a retró kávéélmény új köntösben
Nem mindenki hódol be a kapszulás kávéfőzők divatjának. Akik a klasszikus, gőzölgő, frissen főtt kávé illatát szeretik, azok számára a kotyogós Bialetti kávéfőző örök kedvenc marad. Az Auchan kínálatában most több színben és mintával, sőt karácsonyi dizájnnal is elérhető ez az ikonikus darab, amely nemcsak a kávézás élményét hozza vissza, hanem igazi hangulatot is teremt a reggelekhez.
Bialetti kotyogós kávéfőző – 11 499 Ft-tól
- 3 személyes
- Többféle szín és karácsonyi minta
- Klasszikus, retró design
- Tökéletes alternatíva az instant és kapszulás kávék helyett
Lidl akciós újság– meleg otthon, modern megoldással
A fűtésszezonban mindannyian törekszünk a kényelmes, mégis energiatakarékos megoldásokra. A Lidl e heti ajánlata, a Tronic fali kerámia fűtőventilátor nemcsak praktikus, de stílusos is – kinézetre akár egy klíma. Távirányítóval, digitális kijelzővel és időzítővel ellátva tökéletes választás azoknak, akik szeretnék saját igényeikhez igazítani a hőmérsékletet, miközben modern dizájnt visznek az otthonukba.
Tronic fali kerámia fűtőventilátor – 11 111 Ft (november 3-tól)
- 3 év garancia
- Távirányítóval működtethető
- LED-es kijelző digitális termosztáttal
- Időzítő funkció
- Tartós PTC-fűtőelem
- Oszcillációs funkció az egyenletes légáramlásért
- 2 fűtési fokozat: 1150 / 2000 W
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: kb. 50×17×11 cm
Penny akciós újság– a gyerekkor íze, új köntösben
Gyerekkoromban, amikor vidéken voltunk a nagyszüleimnél, nagy divat volt a szóda. A kisboltban mindig lehetett kapni abból a klasszikus, „torokmarós” szódából, amit az ember soha nem felejt el. Körülbelül másfél éve, amikor mi is újra kisvárosba költöztünk, az elsők között volt, hogy vettem egyet – nosztalgiából és kíváncsiságból. Most pedig a Pennyben bárki visszahozhatja ezt az élményt, méghozzá modern formában: a Berlinger Haus szódagéppel otthon is elkészíthetjük a friss, szénsavas vizet, pontosan olyan erősségben, ahogy szeretjük.
Berlinger Haus szódagép – 15 999 Ft
- 2 palackkal (1 l és 0,5 l)
- Kupakokkal együtt
- Univerzális CO₂ patronnal működik (nem tartozék)
- Barométer-fokozatok a szóda erősségének beállításához
Tesco akciós újság– gyerekeknek való barkácsolás
A Tescóban most a kicsik is kipróbálhatják magukat a szerszámok világában. A Bosch játék szerszámkészletek nemcsak élethűek, hanem fejlesztik a kézügyességet és a kreativitást is. A kis barkácsolók számára igazi álomajándék: villogó fények, fűrészhang és rengeteg apró eszköz – ráadásul a nagyobb szett bőrönddé hajtható, így utazáskor sem kell lemondani a szerelés öröméről. A készletek a karácsonyi hajsza előtt még kedvezőbb áron lehetnek a mieink.
Bosch játék láncfűrész – 6990 Ft
- Elemmel működik
- Villogó fény és valódi fűrészhang
- Eredeti Bosch design
Bosch játék szerelőműhely bőröndben – 11 990 Ft
- Összecsukható munkapad
- Tartalmaz csavarhúzót, kalapácsot, fűrészt
- Könnyen hordozható, praktikus kialakítás
