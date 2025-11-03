Ezekért most mindenki az üzletekbe rohan – különleges akciókkal készült az öt nagy áruház

A vásárlók most is megtalálják, amire épp szükségük van — legyen szó melegedésről, lazításról, otthoni kényelemről vagy épp egy kreatív ajándékról. Nézzük, mit tartogat az eheti akciós újság az öt nagy áruház kínálatában!

Az akciós újság ezen a héten is tartogat hasznos újdonságokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Aldi akciós újság– lazítás mesterfokon

Aki a hideg, feszültséggel teli napokon egy kis kényeztetésre vágyik, annak nem kell messzire mennie. Az Aldi e heti kínálatában egy praktikus masszírozókészülék segít a mindennapi stressz oldásában. Akár hosszú munkanap után, akár sportolás után, néhány perc használat után érezhető a megkönnyebbülés. Kicsi, könnyen kezelhető, mégis hatékony – tökéletes társ a pihenéshez.

Masszírozókészülék – 5999 Ft

3 működési mód

3 masszázsfej

Jótékony feszültségoldó hatás

3 év garancia

Auchan akciós újság– a retró kávéélmény új köntösben

Nem mindenki hódol be a kapszulás kávéfőzők divatjának. Akik a klasszikus, gőzölgő, frissen főtt kávé illatát szeretik, azok számára a kotyogós Bialetti kávéfőző örök kedvenc marad. Az Auchan kínálatában most több színben és mintával, sőt karácsonyi dizájnnal is elérhető ez az ikonikus darab, amely nemcsak a kávézás élményét hozza vissza, hanem igazi hangulatot is teremt a reggelekhez.

Bialetti kotyogós kávéfőző – 11 499 Ft-tól

3 személyes

Többféle szín és karácsonyi minta

Klasszikus, retró design

Tökéletes alternatíva az instant és kapszulás kávék helyett

Lidl akciós újság– meleg otthon, modern megoldással

A fűtésszezonban mindannyian törekszünk a kényelmes, mégis energiatakarékos megoldásokra. A Lidl e heti ajánlata, a Tronic fali kerámia fűtőventilátor nemcsak praktikus, de stílusos is – kinézetre akár egy klíma. Távirányítóval, digitális kijelzővel és időzítővel ellátva tökéletes választás azoknak, akik szeretnék saját igényeikhez igazítani a hőmérsékletet, miközben modern dizájnt visznek az otthonukba.

Tronic fali kerámia fűtőventilátor – 11 111 Ft (november 3-tól)

3 év garancia

Távirányítóval működtethető

LED-es kijelző digitális termosztáttal

Időzítő funkció

Tartós PTC-fűtőelem

Oszcillációs funkció az egyenletes légáramlásért

2 fűtési fokozat: 1150 / 2000 W

Túlmelegedés elleni védelem

Méret: kb. 50×17×11 cm

Penny akciós újság– a gyerekkor íze, új köntösben

Gyerekkoromban, amikor vidéken voltunk a nagyszüleimnél, nagy divat volt a szóda. A kisboltban mindig lehetett kapni abból a klasszikus, „torokmarós” szódából, amit az ember soha nem felejt el. Körülbelül másfél éve, amikor mi is újra kisvárosba költöztünk, az elsők között volt, hogy vettem egyet – nosztalgiából és kíváncsiságból. Most pedig a Pennyben bárki visszahozhatja ezt az élményt, méghozzá modern formában: a Berlinger Haus szódagéppel otthon is elkészíthetjük a friss, szénsavas vizet, pontosan olyan erősségben, ahogy szeretjük.