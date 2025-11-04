november 4., kedd

Károly névnap

Kecskemét

6 perce

Főhajtással emlékeztek az 1956-os hősökre a nemzeti gyásznapon – fotók

Címkék#megemlékezés#koszorúzás#kopjafa

A nemzeti gyásznap alkalmából gyűltek egybe az emlékezők kedden. Az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján megemlékezést tartottak Kecskeméten.

Mócza Milán

Már 69 éve, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc vérontásba, megtorlásba torkollott. A rendszer azóta megbukott, a szovjet csapatok elhagyták az országot, a pusztítás és az áldozatok azonban örökre beleégtek az ország lelkébe. Az 1956. november 4-én történt eseményekre emlékezve kedd délután koszorúzást tartottak a Kecskeméti Köztemetőben.

az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek Kecskeméten
Az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján megemlékezést tartottak Kecskeméten
Fotó: Mócza Milán

Újra felelevenítették az 1956-os forradalom emlékeit

A megemlékezésen az 1956-os kopjafa előtt lovag Kenyeres Dénes nyá. alezredes köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntést és a Himnuszt követően felidézte az eseményeket, melyek hozzájárultak a forradalom kibontakozásához, az elnyomás korszakát, a magyar nép követeléseit, a forradalmárok színre lépését, majd az október 23-át követő november 4-i megtorlást. A pesti történések mellett mesélt a kecskeméti forradalomról, arról, hogyan vonultak be a lánctalpasok a Rákóczi úton, és arról, hogyan borult vérbe a város. A megemlékezést Kovács István József Pilinszky-díjas költő versekkel kísérte.

Kopjafa- és díszparcella-koszorúzás

A megemlékezést követően koszorúkat és mécseseket helyeztek el. Előbb az 1956-os kopjafánál tették tiszteletüket az emlékezők, majd közösen átvonultak a díszparcellához, melyen a nemzeti gyásznap alkalmából szintén lyukas zászló lobogott. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnoksága és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméti Területi Szervezete egyaránt koszorút és mécsest helyeztek el az emlékhelyeken.

Nemzeti gyásznap és megemlékezés Kecskeméten

Fotók: Mócza Milán

