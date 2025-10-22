7 órája
Egy kecskeméti utca mindkét végére behajtani tilos tábla került, ez nekünk is feladta a leckét – videó
Kecskeméten a Zrínyi utca mindkét felén egy behajtani tilos tábla virít, amit sokan nagy felháborodással fogadtak. Jogos lehet a kérdés, hogy honnan lehet megközelíteni az utcát, hiszen mindkét bejáratán tilos bemenni autóval. Mutatjuk.
Korábban a Zrínyi utcát mindig a Mezei utcáról befordulva közelítették meg a lakók. Kecskeméten a Zrínyi utca Czollner tér felöli végén már korábban is volt behajtani tilos tábla, most azonban már mindkét végére kikerült a tiltó tábla.
Hogy lehet megközelíteni a Zrínyi utcát?
A változás nagy felháborodást keltett a Sebességmérés/Útinform Kecskemét nevű Facebook-csoportban. Többen nem értették, hogy akkor mégis honnan közelítsék meg az utcát, ha mindkét vége le van zárva.
A helyszínt bejárva egyetlen lehetőséget találtunk. A Zrínyi utcát már csak a Mezei utcáról, a Dömötör utcára fordulva lehet szabályosan megközelíteni, más opció egyáltalán nincs az autósoknak.
