Útlezárás

2 órája

Egy kecskeméti utca mindkét végére behajtani tilos tábla került, ez nekünk is feladta a leckét – videó

Címkék#Zrínyi utca#Mezei utca#behajtani tilos

Kecskeméten a Zrínyi utca mindkét felén egy behajtani tilos tábla virít, amit sokan nagy felháborodással fogadtak. Jogos lehet a kérdés, hogy honnan lehet megközelíteni az utcát, hiszen mindkét bejáratán tilos bemenni autóval. Mutatjuk.

Brockmeyer Sophie Isabella

Korábban a Zrínyi utcát mindig a Mezei utcáról befordulva közelítették meg a lakók. Kecskeméten a Zrínyi utca Czollner tér felöli végén már korábban is volt behajtani tilos tábla, most azonban már mindkét végére kikerült a tiltó tábla. 

Hol lehet megközelíteni a Zrínyi utcát?
Meg lehet közelíteni a Zrínyi utcát?
Fotó: Brockmeyer Sophie

Hogy lehet megközelíteni a Zrínyi utcát?

A változás nagy felháborodást keltett a Sebességmérés/Útinform Kecskemét nevű Facebook-csoportban. Többen nem értették, hogy akkor mégis honnan közelítsék meg az utcát, ha mindkét vége le van zárva. 

A helyszínt bejárva egyetlen lehetőséget találtunk. A Zrínyi utcát már csak a Mezei utcáról, a Dömötör utcára fordulva lehet szabályosan megközelíteni, más opció egyáltalán nincs az autósoknak.  

 

