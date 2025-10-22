Egy kecskeméti utca mindkét végére behajtani tilos tábla került, ez nekünk is feladta a leckét – videó

Korábban a Zrínyi utcát mindig a Mezei utcáról befordulva közelítették meg a lakók. Kecskeméten a Zrínyi utca Czollner tér felöli végén már korábban is volt behajtani tilos tábla, most azonban már mindkét végére kikerült a tiltó tábla.

Meg lehet közelíteni a Zrínyi utcát?

Fotó: Brockmeyer Sophie

Hogy lehet megközelíteni a Zrínyi utcát?

A változás nagy felháborodást keltett a Sebességmérés/Útinform Kecskemét nevű Facebook-csoportban. Többen nem értették, hogy akkor mégis honnan közelítsék meg az utcát, ha mindkét vége le van zárva.

A helyszínt bejárva egyetlen lehetőséget találtunk. A Zrínyi utcát már csak a Mezei utcáról, a Dömötör utcára fordulva lehet szabályosan megközelíteni, más opció egyáltalán nincs az autósoknak.