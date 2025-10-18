„Nem a falak, hanem az emberek mesélnek” – 150 éves a Zrínyi iskola – fotók, videó

Pénteken tartották a Hírös Agórában a Zrínyi Ilona Általános Iskola gálaműsorát az 150 éves jubileum alkalmából. Az ünnepségen a gyerekek táncos és énekes műsorral szórakoztatták a közönséget.

A Hírös Agórában tartották a Zrínyi Ilona Általános Iskola gálaműsorát

Fotó: Bús Csaba

Megható pillanat a Zrínyi Ilona Általános Iskola életében

Az ünnepség az iskola igazgatójának, Tóth Lászlóné Ágnesnek a beszédével kezdődött. – Egy igazi iskola történetét nem a falak és a kövek mesélik, hanem az emberek, és mindazok, akik hittek a tanulás a tudás és a közösség erejében – mondta az igazgatónő. 1875-ben kezdődött az iskola története, szegényes felszereléssel, de annál nagyobb lelkesedéssel. Pásti Károly, az alapító-igazgató felismerte, a nők tanításának fontosságát, így ugyanúgy szerette volna tanítani őket, mint a fiú diákokat.

A Zrínyi Ilona Általános Iskola komoly fejlesztéseken ment keresztül az idők során a pályázatokból nyert felújítások segítségével. Az iskola büszke a gyermekek eredményeire, melyeket a neves versenyeken szereztek, ahogy természetesen a tanítókra is, akik nap mint nap a diákok fejlődését támogatják – emelte ki Tóth Lászlóné Ágnes. Ezután egy Pásti Károlyt ábrázoló képet adott át Andrássy Cintia, a pásti család képviselője, azzal a gondolattal, hogy az alapító igazgató képe legyen példa és büszkeség a diákok számára az iskolában.