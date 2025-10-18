október 18., szombat

„Nem a falak, hanem az emberek mesélnek” – 150 éves a Zrínyi iskola – fotók, videó

Egy iskola életében igazi mérföldkő a 150 éves jubileum. Ilyen különleges alkalmat ünnepelt a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola pénteken egy gálaműsorral.

Brockmeyer Sophie Isabella

Pénteken tartották a Hírös Agórában a Zrínyi Ilona Általános Iskola gálaműsorát az 150 éves jubileum alkalmából. Az ünnepségen a gyerekek táncos és énekes műsorral szórakoztatták a közönséget. 

A Zrínyi Ilona Általános Iskola 150 éves jubileumot ünnepelt
A Hírös Agórában tartották a Zrínyi Ilona Általános Iskola gálaműsorát
Fotó: Bús Csaba

Megható pillanat a Zrínyi Ilona Általános Iskola életében

Az ünnepség az iskola igazgatójának, Tóth Lászlóné Ágnesnek a beszédével kezdődött. – Egy igazi iskola történetét nem a falak és a kövek mesélik, hanem az emberek, és mindazok, akik hittek a tanulás a tudás és a közösség erejében – mondta az igazgatónő. 1875-ben kezdődött az iskola története, szegényes felszereléssel, de annál nagyobb lelkesedéssel. Pásti Károly, az alapító-igazgató felismerte, a nők tanításának fontosságát, így ugyanúgy szerette volna tanítani őket, mint a fiú diákokat. 

A Zrínyi Ilona Általános Iskola komoly fejlesztéseken ment keresztül az idők során a pályázatokból nyert felújítások segítségével. Az iskola büszke a gyermekek eredményeire, melyeket a neves versenyeken szereztek, ahogy természetesen a tanítókra is, akik nap mint nap a diákok fejlődését támogatják – emelte ki Tóth Lászlóné Ágnes. Ezután egy Pásti Károlyt ábrázoló képet adott át Andrássy Cintia, a pásti család képviselője, azzal a gondolattal, hogy az alapító igazgató képe legyen példa és büszkeség a diákok számára az iskolában. 

Jubileumot ünnepelt a Zrínyi Ilona Általános Iskola

Fotók: Bús Csaba

Méltatták az iskola érdemeit

Ezután Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester tartotta meg ünnepi beszédét. Kiemelte, hogy a pedagógusok segítségével milyen szép időt tölthetnek el a gyermekek az iskola falai között. Az iskola rengeteg átalakuláson ment keresztül, de a név mindig megmaradt, ahogy a hűség, a kitartás, az áldozatkészség és a hazafias kitartás is – mondta a polgármester. 

Ezután dr. Pálfi Tamás, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója és Kurenkov-Dunai Melinda, a Zrínyi Ilona Alapítvány elnöke emelték ki az esemény fontosságát és méltatták az iskola munkásságát. 

