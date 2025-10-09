Így még nem láthattuk Zacher Gábort, zokogva fogadta kollégái meglepetését

Az Országos Mentőszolgálat egyik legismertebb és legkedveltebb alakját aligha kell bemutatni bárkinek is. A karakteres stílusáról, fanyar humoráról és szakmai elhivatottságáról ismert orvos hosszú évtizedek óta a hazai sürgősségi ellátás meghatározó személyisége. Az ország toxikológusa betöltötte a 65. életévét, azaz Zacher Gábor nyugdíjas korú lett. Kollégái pedig szívet melengető meglepetéssel készültek ebből az alkalomból – derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett videóból.

Zacher Gábor nyugdíjas korú lett, és kollégái ezt méltó módon akarták megünnepelni

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Közel 40 éve dolgozik mentőorvosként

Már orvostanhallgatóként a mentők világa vonzotta, akkor ápolóként csatlakozott a szolgálathoz. Később mentőtisztként, majd 1986-tól mentőorvosként folytatta munkáját, mindig a frontvonalban segítve a rászorulókat.

Zacher doktor nem csupán kiemelkedő szakértelmével, hanem emberségével és közvetlenségével is kivívta kollégái tiszteletét. Bajtársai szerint olyan személy, akihez mindig bizalommal lehet fordulni, akár szakmai tanácsért, akár egy jó történetért, amiből soha nincs hiány. Képes mosolyt csalni az arcokra legnehezebb napokon is, és szívesen tanítja a fiatalabb generációkat saját tapasztalatain keresztül.

Zacher Gábor nyugdíjba vonul?

Bár a közelmúltban elérte a hivatalos nyugdíjkorhatárt, Zacher Gábor egyelőre nem tervezi a visszavonulást. Egészségi állapota lehetővé teszi, hogy a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is szolgálatot teljesítsen a Központi Mentőállomás rohamkocsiján.

Megható köszöntés

A több mint négy évtizedes elhivatott munka azonban nem maradhatott ünneplés nélkül. Kollégái meglepetésre készültek: szerdán egy rendkívüli riasztással küldték ki a rohamkocsit. A célállomás Zacher doktor egyik kedvenc kávézója volt, ahol a bejelentés ellenére nem sürgős eset, hanem szeretett bajtársai, valamint dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója fogadták őt.

A megható pillanatokról videó is készült, amikor meglátta a kollégáit, úgy sírt Zacher Gábor, mint egy kisgyerek.