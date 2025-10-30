41 perce
Petőfi versei nyomán mélyül Kiskunfélegyháza és a kínai Xiangshan barátsága – fotók
Kínai delegációt fogadtak szerdán Kiskunfélegyházán. A vendégek a csaknem tízmillió lakosú Ningbo kikötő városához tartozó, délkelet-kínai tengerparton lévő Xiangshan megyéből érkeztek. Kiskunfélegyháza és Xiangshan kapcsolatát a két nép közös irodalmi öröksége, Petőfi Sándor iránti tisztelete alapozta meg – tudtuk meg dr. Tarjányi Józseftől, aki a külkapcsolati együttműködés egyik kezdeményezője volt.
A Kiskunfélegyháza és Xiangshan közötti kapcsolat 2016-ban indult, amikor dr. Tarjányi József Pekingben, a Lu Xun Emlékmúzeumban járt, és találkozott az intézmény igazgatójával. Az ottani megbeszélés során derült ki, hogy a múzeum „A költészet ereje – Lu Hszün és Petőfi irodalmi találkozása” című kiállítást készül Budapestre hozni. Megállapodtak abban, hogy a tárlatot Kiskunfélegyházán is bemutatják, amelyet a városi könyvtárban tekinthetett meg a közönség.
A műfordítók sétányától a kínai emlékoszlopig
A kulturális kapcsolat ezt követően tovább mélyült. Li Zhen Árpád kétnyelvű, kínai–magyar kötetét mutatták be Félegyházán, amely Petőfi Sándor szerelmi verseit tartalmazza. A kínai műfordító a látogatás során felfigyelt a Műfordítók sétányára, a Sarlós Boldogasszony-templom mellett, és felvetette egy kínai műfordító emlékoszlopának felállítását.
A beszélgetések során került szóba Bai Mang, a fiatal kínai költő és szabadságharcos, akinek sorsa sokban hasonlított Petőfi Sándor életéhez. Bai Mang mindössze 21 évesen mártírhalált halt, ám rövid élete alatt kilenc Petőfi-verset fordított le kínai nyelvre. Különösen a „Szabadság, szerelem” című vers vált ikonikus művé Kínában, amelyet ma is tanítanak az iskolákban az ő fordításában.
Kiskunfélegyházán a városvezetés támogatásával 2024. június 11-én felállították a Bai Mang-emlékoszlopot, december 31-én pedig a Petőfi Emlékház udvarában leleplezték azt az emléktáblát, amelyen kínai nyelven olvasható Petőfi „Szülőföldemen” című versének első szakasza. Az emléktábla Li Zhen Árpád ajándéka volt Félegyházának.
A költészetből gazdasági kapcsolat is születhet
A kulturális kapcsolat kölcsönösségét jól mutatja, hogy a félegyházi önkormányzat ezután meghívást kapott Kínába. A két város közötti együttműködés újabb mérföldköve volt, amikor a Ningbóban megrendezett kelet-európai polgármesterek konferenciáján szándéknyilatkozatot írtak alá a kulturális, később pedig gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elmélyítéséről. Ezt követően pedig Ningbóban egy közös Bai Mang–Petőfi emlékművet állítottak fel, amelyhez Kiskunfélegyháza ajándékozta Hunyadi László Petőfi-domborművét.
Vendéglátás félegyházi módra, így fogadták a Xiangshanból érkezőket
A kapcsolatépítés most a Xiangshanból érkezett delegáció látogatásával folytatódott. A vendégeket a városházán fogadták, ahol a felek bemutatták egymás települését, majd megtekintették a városháza dísztermét és tornyából a város panorámáját. A közös ebéd során a vendégek megkóstolhatták a világhírű félegyházi libamájat.
A kínai küldöttség és a város vezetői koszorút helyeztek el Petőfi Sándor főtéri szobránál és a Bai Mang-emlékoszlopnál. Ezután a kínai vendégek ellátogattak a Petőfi Emlékházba, majd a napot a bugaci pusztán zárták, ahol a magyar vidéki hagyományokkal is megismerkedtek.
A látogatás újabb lépést jelentett a Kiskunfélegyháza és Xiangshan közötti kapcsolat megerősítésében, amelyet a költészet, a kultúra és a közös emberi értékek kötnek össze – zárta gondolatait dr. Tarjányi József.
Kínai delegációt fogadtak KiskunfélegyházánFotók: Vajda Piroska
