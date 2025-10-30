Petőfi versei nyomán mélyül Kiskunfélegyháza és a kínai Xiangshan barátsága – fotók

A Kiskunfélegyháza és Xiangshan közötti kapcsolat 2016-ban indult, amikor dr. Tarjányi József Pekingben, a Lu Xun Emlékmúzeumban járt, és találkozott az intézmény igazgatójával. Az ottani megbeszélés során derült ki, hogy a múzeum „A költészet ereje – Lu Hszün és Petőfi irodalmi találkozása” című kiállítást készül Budapestre hozni. Megállapodtak abban, hogy a tárlatot Kiskunfélegyházán is bemutatják, amelyet a városi könyvtárban tekinthetett meg a közönség.

Xiangshan küldöttségét fogadták szerdán Kiskunfélegyházán, hogy tovább erősítsék a kínai-magyar kapcsolatot

Fotó: Vajda Piroska

A műfordítók sétányától a kínai emlékoszlopig

A kulturális kapcsolat ezt követően tovább mélyült. Li Zhen Árpád kétnyelvű, kínai–magyar kötetét mutatták be Félegyházán, amely Petőfi Sándor szerelmi verseit tartalmazza. A kínai műfordító a látogatás során felfigyelt a Műfordítók sétányára, a Sarlós Boldogasszony-templom mellett, és felvetette egy kínai műfordító emlékoszlopának felállítását.

A beszélgetések során került szóba Bai Mang, a fiatal kínai költő és szabadságharcos, akinek sorsa sokban hasonlított Petőfi Sándor életéhez. Bai Mang mindössze 21 évesen mártírhalált halt, ám rövid élete alatt kilenc Petőfi-verset fordított le kínai nyelvre. Különösen a „Szabadság, szerelem” című vers vált ikonikus művé Kínában, amelyet ma is tanítanak az iskolákban az ő fordításában.

Kiskunfélegyházán a városvezetés támogatásával 2024. június 11-én felállították a Bai Mang-emlékoszlopot, december 31-én pedig a Petőfi Emlékház udvarában leleplezték azt az emléktáblát, amelyen kínai nyelven olvasható Petőfi „Szülőföldemen” című versének első szakasza. Az emléktábla Li Zhen Árpád ajándéka volt Félegyházának.

A költészetből gazdasági kapcsolat is születhet

A kulturális kapcsolat kölcsönösségét jól mutatja, hogy a félegyházi önkormányzat ezután meghívást kapott Kínába. A két város közötti együttműködés újabb mérföldköve volt, amikor a Ningbóban megrendezett kelet-európai polgármesterek konferenciáján szándéknyilatkozatot írtak alá a kulturális, később pedig gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elmélyítéséről. Ezt követően pedig Ningbóban egy közös Bai Mang–Petőfi emlékművet állítottak fel, amelyhez Kiskunfélegyháza ajándékozta Hunyadi László Petőfi-domborművét.