Nem ezt ígérték

1 órája

A Microsoft legújabb lépése sokkolta az embereket

Címkék#Xbox Game Game Pass PC#Xbox Game Pass Ultimate#Xbox Game Pass#előfizetés

A Microsoft nagy változásokat jelentett be. Az Xbox Game Pass előfizetések árának emelése sokaknál kiverte a biztosítékot.

Bátori Attila

Megint zsebbe kell nyúlniuk azoknak, akik az Xbox vagy a PC előtt szeretik átélni a legújabb játékélményeket. A Microsoft ugyanis hivatalosan is bejelentette az Xbox Game Pass előfizetések drágulását. Az áremelés mértékén sokkot kaptak az előfizetők.

Az Xbox Game Pass előfizetések jelentős mértékben megdrágultak
Az Xbox Game Pass előfizetésének drágulása felkorbácsolta az indulatokat. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

A hír sok játékos számára azért különösen fájdalmas, mert eddig éppen a „megfizethető, minden egyben” szolgáltatás tette vonzóvá a cég olcsóbb konzolját, az Xbox Series S-t. Most azonban úgy tűnik, ez a modell végleg háttérbe szorulhat.

Mennyivel drágult az Xbox Game Pass 2025-ben?

Az Xbox Game Pass csomagjainak ára eltérő mértékben nőtt. 

  • A belépő szintű csomag, amely eddig 2500 forint volt, immár 3590 forintba kerül. 
  • A Premium csomag szintén drágult, havi 4990 forintért érhető el.
  • Az igazi sokkot az Xbox Game Pass Ultimate változat hozta. Ez a csomag eddig 5990 forintért adott hozzáférést több száz játékhoz, mostantól viszont 10 890 forintot kell érte fizetni – vagyis közel a dupláját. 
  • A PC-sek sem úszták meg: az Xbox Game Game Pass PC 3600 forintról 5990 forintra emelkedett.

Hogyan reagáltak az emberek az Xbox Game Pass előfizetésének drágulására?

Az Xbox Game Pass 2025-ben bejelentett drágulása hidegzuhanyként hatott az előfizetőkre. A gamerek gyorsan kiszámolták: egy évnyi Xbox Game Pass Ultimate ma már több mint 130 ezer forint. Ha ehhez hozzávesszük a legolcsóbb Xbox Series S konzol árát – ami most 150 ezer forint körül mozog –, 

akkor a teljes élmény közel 280 ezer forintba kerül. 

Ez már messze nem az „olcsó gamer élet”, amit a Microsoft ígért.

Mit lépett a konkurencia az Xbox Game Pass drágulásra?

Közben a konkurencia sem tétlenkedik. A PlayStation 5 Digital Edition jelenleg körülbelül 170 ezer forintért beszerezhető, és a PlayStation Plus Premium egy évre 60 ezer forint körül mozog. Ez összesen nagyjából 230 ezer forint – vagyis jóval kevesebb, mint az Xbox Series S és a Game Pass Ultimate kombinációja. Ráadásul a Sony konzolján szebb grafikát és jobb teljesítményt kapnak a játékosok.

A Microsoft ugyan azzal érvel, hogy a drágább előfizetés több tartalmat is kínál, de a játékosok körében sokan úgy érzik: most először komolyan érdemes átgondolni, melyik konzol mellett teszik le a voksukat. Lehet, hogy a Game Pass történetének eddigi legnagyobb előnye, az ár-érték arány, éppen most veszik oda.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

