A Microsoft legújabb lépése sokkolta az embereket

Megint zsebbe kell nyúlniuk azoknak, akik az Xbox vagy a PC előtt szeretik átélni a legújabb játékélményeket. A Microsoft ugyanis hivatalosan is bejelentette az Xbox Game Pass előfizetések drágulását. Az áremelés mértékén sokkot kaptak az előfizetők.

Az Xbox Game Pass előfizetésének drágulása felkorbácsolta az indulatokat. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

A hír sok játékos számára azért különösen fájdalmas, mert eddig éppen a „megfizethető, minden egyben” szolgáltatás tette vonzóvá a cég olcsóbb konzolját, az Xbox Series S-t. Most azonban úgy tűnik, ez a modell végleg háttérbe szorulhat.

Mennyivel drágult az Xbox Game Pass 2025-ben?

Az Xbox Game Pass csomagjainak ára eltérő mértékben nőtt.

A belépő szintű csomag, amely eddig 2500 forint volt, immár 3590 forintba kerül.

A Premium csomag szintén drágult, havi 4990 forintért érhető el.

Az igazi sokkot az Xbox Game Pass Ultimate változat hozta. Ez a csomag eddig 5990 forintért adott hozzáférést több száz játékhoz, mostantól viszont 10 890 forintot kell érte fizetni – vagyis közel a dupláját.

A PC-sek sem úszták meg: az Xbox Game Game Pass PC 3600 forintról 5990 forintra emelkedett.

Hogyan reagáltak az emberek az Xbox Game Pass előfizetésének drágulására?

Az Xbox Game Pass 2025-ben bejelentett drágulása hidegzuhanyként hatott az előfizetőkre. A gamerek gyorsan kiszámolták: egy évnyi Xbox Game Pass Ultimate ma már több mint 130 ezer forint. Ha ehhez hozzávesszük a legolcsóbb Xbox Series S konzol árát – ami most 150 ezer forint körül mozog –,

akkor a teljes élmény közel 280 ezer forintba kerül.

Ez már messze nem az „olcsó gamer élet”, amit a Microsoft ígért.

Mit lépett a konkurencia az Xbox Game Pass drágulásra?

Közben a konkurencia sem tétlenkedik. A PlayStation 5 Digital Edition jelenleg körülbelül 170 ezer forintért beszerezhető, és a PlayStation Plus Premium egy évre 60 ezer forint körül mozog. Ez összesen nagyjából 230 ezer forint – vagyis jóval kevesebb, mint az Xbox Series S és a Game Pass Ultimate kombinációja. Ráadásul a Sony konzolján szebb grafikát és jobb teljesítményt kapnak a játékosok.

A Microsoft ugyan azzal érvel, hogy a drágább előfizetés több tartalmat is kínál, de a játékosok körében sokan úgy érzik: most először komolyan érdemes átgondolni, melyik konzol mellett teszik le a voksukat. Lehet, hogy a Game Pass történetének eddigi legnagyobb előnye, az ár-érték arány, éppen most veszik oda.