A hit kőbe vésett jeleként hamarosan örmény kacskar díszíti a Wojtyla teret

Az örmény kacskar elhelyezéséről a napokban tárgyalt a Wojtyla-ház vezetője és az örmény nemzetiségi vezetők. A kacskar – az örmény hit szerint – megáldása után szent erővel bír, segítséget és védelmet ad.

A Wojtyla Ház előtt Farkas P. József megmutatta az örmény vendégeknek a kacskar lehetséges helyét

Fotó: Beküldött fotó

A Wojtyla-ház újabb alkotással gazdagodik

A Wojtyla Barátság Központba látogató Akopjan Nikogosz, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója és Diramerjan Artin, az Országos Örmény Önkormányzat elnökhelyettese a megbeszélés során ígéretet tett Farkas P. Józsefnek, a Wojtyla alapító-igazgatójának, hogy támogatják a népkonyha vezetőjének elképzelését, miszerint a lengyel–magyar barátság emlékműve közelében örmény kacskar létesüljön. Ily módon hirdetve a sokat szenvedett örmény nép ragaszkodását a kereszténységhez.

Az izsáki kőfaragómester készíti el

A nemzetiségi képviselők hamarosan tervdokumentációval szolgálnak a Wojtyla Barátság Központ számára, továbbá megfelelő alapanyagról – vörös kőről – is gondoskodnak, hogy mielőbb elkészíthesse az emlékművet Borsos István izsáki kőfaragó mester.

Keresztény hitet jelenítik meg

A Wojtyla sorsközössége már nagyon várja az új köztéri alkotást. Elmondták: a kacskarokat örmény mesterek faragják. Készítőik, állíttatóik keresztény hitét jelenítik meg. A kövek általában másfél méter magasak, kereszttel díszítik. A kereszt gyakran a napkorongon vagy az örökkévalóságot szimbolizáló keréken áll, mellette szentek, növények, állatok, esetleg geometriai formák találhatók.

A kacskar emlékkő védelmet és erőt adhat

A köveket kalapáccsal, vésővel faragják ki, majd homokkal csiszolják. A kisebb repedéseket betapasztják. Amikor a kacskar elkészül, kisebb vallásos ünnepség közepette állítják fel. Megáldása után – állíttatóinak reménye szerint – szent erővel bír, segítséget és védelmet ad, győzelmet és hosszú életet hoz, valamint lehetőséget kínál az emlékezésre, a meditációra. Örményországban több mint ötvenezer ilyen műtárgyat tartanak nyilván, mindegyik egyedi.