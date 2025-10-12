október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

58 perce

A hit kőbe vésett jeleként hamarosan örmény kacskar díszíti a Wojtyla teret

Címkék#Országos Örmény Önkormányzat#kacskar#Wojtyla Barátság Központ#emlékmű

Az örmény kapcsolatok gyümölcsöző eredménye, hogy hamarosan a kecskeméti népkonyha előtti teret egy kacskar díszíti. A Wojtyla-ház sorsközössége már nagyon várja, hogy kihelyezzék az örmény emlékkövet. A kacskar jellegzetessége a díszes faragás, mely általában keresztet ábrázol.

Sebestyén Hajnalka

Az örmény kacskar elhelyezéséről a napokban tárgyalt a Wojtyla-ház vezetője és az örmény nemzetiségi vezetők. A kacskar – az örmény hit szerint – megáldása után szent erővel bír, segítséget és védelmet ad.

A Wojtyla-ház örmény kacskarral lesz gazdagabb
A Wojtyla Ház előtt Farkas P. József megmutatta az örmény vendégeknek a kacskar lehetséges helyét
Fotó: Beküldött fotó

A Wojtyla-ház újabb alkotással gazdagodik

A Wojtyla Barátság Központba látogató Akopjan Nikogosz, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója és Diramerjan Artin, az Országos Örmény Önkormányzat elnökhelyettese a megbeszélés során ígéretet tett Farkas P. Józsefnek, a Wojtyla alapító-igazgatójának, hogy támogatják a népkonyha vezetőjének elképzelését, miszerint a lengyel–magyar barátság emlékműve közelében örmény kacskar létesüljön. Ily módon hirdetve a sokat szenvedett örmény nép ragaszkodását a kereszténységhez.

Az izsáki kőfaragómester készíti el

A nemzetiségi képviselők hamarosan tervdokumentációval szolgálnak a Wojtyla Barátság Központ számára, továbbá megfelelő alapanyagról – vörös kőről – is gondoskodnak, hogy mielőbb elkészíthesse az emlékművet Borsos István izsáki kőfaragó mester. 

Keresztény hitet jelenítik meg

A Wojtyla sorsközössége már nagyon várja az új köztéri alkotást. Elmondták: a kacskarokat örmény mesterek faragják. Készítőik, állíttatóik keresztény hitét jelenítik meg. A kövek általában másfél méter magasak, kereszttel díszítik. A kereszt gyakran a napkorongon vagy az örökkévalóságot szimbolizáló keréken áll, mellette szentek, növények, állatok, esetleg geometriai formák találhatók.

A kacskar emlékkő védelmet és erőt adhat

A köveket kalapáccsal, vésővel faragják ki, majd homokkal csiszolják. A kisebb repedéseket betapasztják. Amikor a kacskar elkészül, kisebb vallásos ünnepség közepette állítják fel. Megáldása után – állíttatóinak reménye szerint – szent erővel bír, segítséget és védelmet ad, győzelmet és hosszú életet hoz, valamint lehetőséget kínál az emlékezésre, a meditációra. Örményországban több mint ötvenezer ilyen műtárgyat tartanak nyilván, mindegyik egyedi.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu