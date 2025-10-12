58 perce
A hit kőbe vésett jeleként hamarosan örmény kacskar díszíti a Wojtyla teret
Az örmény kapcsolatok gyümölcsöző eredménye, hogy hamarosan a kecskeméti népkonyha előtti teret egy kacskar díszíti. A Wojtyla-ház sorsközössége már nagyon várja, hogy kihelyezzék az örmény emlékkövet. A kacskar jellegzetessége a díszes faragás, mely általában keresztet ábrázol.
Az örmény kacskar elhelyezéséről a napokban tárgyalt a Wojtyla-ház vezetője és az örmény nemzetiségi vezetők. A kacskar – az örmény hit szerint – megáldása után szent erővel bír, segítséget és védelmet ad.
A Wojtyla-ház újabb alkotással gazdagodik
A Wojtyla Barátság Központba látogató Akopjan Nikogosz, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója és Diramerjan Artin, az Országos Örmény Önkormányzat elnökhelyettese a megbeszélés során ígéretet tett Farkas P. Józsefnek, a Wojtyla alapító-igazgatójának, hogy támogatják a népkonyha vezetőjének elképzelését, miszerint a lengyel–magyar barátság emlékműve közelében örmény kacskar létesüljön. Ily módon hirdetve a sokat szenvedett örmény nép ragaszkodását a kereszténységhez.
Az izsáki kőfaragómester készíti el
A nemzetiségi képviselők hamarosan tervdokumentációval szolgálnak a Wojtyla Barátság Központ számára, továbbá megfelelő alapanyagról – vörös kőről – is gondoskodnak, hogy mielőbb elkészíthesse az emlékművet Borsos István izsáki kőfaragó mester.
Keresztény hitet jelenítik meg
A Wojtyla sorsközössége már nagyon várja az új köztéri alkotást. Elmondták: a kacskarokat örmény mesterek faragják. Készítőik, állíttatóik keresztény hitét jelenítik meg. A kövek általában másfél méter magasak, kereszttel díszítik. A kereszt gyakran a napkorongon vagy az örökkévalóságot szimbolizáló keréken áll, mellette szentek, növények, állatok, esetleg geometriai formák találhatók.
A kacskar emlékkő védelmet és erőt adhat
A köveket kalapáccsal, vésővel faragják ki, majd homokkal csiszolják. A kisebb repedéseket betapasztják. Amikor a kacskar elkészül, kisebb vallásos ünnepség közepette állítják fel. Megáldása után – állíttatóinak reménye szerint – szent erővel bír, segítséget és védelmet ad, győzelmet és hosszú életet hoz, valamint lehetőséget kínál az emlékezésre, a meditációra. Örményországban több mint ötvenezer ilyen műtárgyat tartanak nyilván, mindegyik egyedi.
