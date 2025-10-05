Tizenöt éve történt a vörösiszap-katasztrófa, százak maradtak otthon nélkül

A mindent elsöprő vörös ár tíz ember életét követelte, több százan megsérültek, több mint háromszáz otthon vált lakhatatlanná. A vörösiszap pillanatok alatt mindent elborított: utcákat, udvarokat, kerteket, autókat, az emberek emlékeit és életét. A falvak képe háborús övezetre emlékeztetett – a házak romokban, a bútorok egymás hegyén-hátán, a mosógépek és tűzhelyek az utcán hevertek, a levegőben a maró szag és a pusztítás döbbenete terjengett – emlékezett vissza a megrázó történtekre az évfordulón a Veol.hu cikke.

Tizenöt éve történt Magyarországon a vörösiszap-katasztrófa

Fotó: Napló-archívum

Egy ország mozdult meg

A katasztrófa után azonnal megindult a mentés. Tűzoltók, katonák, rendőrök és önkéntesek érkeztek az ország minden pontjáról, köztük Bács-Kiskun megyéből is. Sokan napokon át dolgoztak szinte pihenés nélkül, hogy emberéleteket és emlékeket mentsenek. A kolontári kultúrházban bográcsban főtt a gulyás, miközben a helyiek és az önkéntesek együtt takarították a maradék sarat és mosták a mentett ruhákat.

A vörösiszap nemcsak falvakat, hanem sorsokat is elsodort. Több száz család veszítette el otthonát, jószágait, múltját. Az életveszélyessé vált házakból 390 embert azonnal ki kellett menekíteni, további több mint százan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket.

Újjászületés a vörösiszap után

A tragédia után új házak, utak, iskolák, orvosi rendelő és közösségi terek épültek. A devecseri Danó-telepet elsodorta az ár, lakói a városba költözhettek, megszűnt a szegregáció – ám ezzel együtt új társadalmi feszültségek is születtek. Az újjáépítés éveiben sokan elhagyták a térséget, az elvándorlás felgyorsult, a közösségi kapcsolatok pedig lazultak.

A vörösiszap nemcsak falvakat, hanem sorsokat is elsodort

Fotó: Napló-archívum

Egy 2020-as kutatás szerint a devecseri kistérség lakóinak körében a krónikus betegségek száma megduplázódott az elmúlt évtizedben. A szakértők szerint ez nem pusztán az idő múlásának, hanem a katasztrófa okozta állandó stressznek és félelemnek a következménye. Az ott élők közül sokan ma is rosszul alszanak, visszatérő rémálmaik vannak, és folyamatos készenlétben élnek, mintha bármikor újra megtörténhetne a tragédia.