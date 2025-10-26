Egy rémálom vált valóra, óriáskígyót találtak a panellakás vécéjében – fotó

Sokak rémálma vált valóra egy kazincbarcikai panellakásban. Egy átlagos vizsgálatnak indult, de a vízvezetékszerelő olyat tapasztalt, hogy alig tudott hinni saját szemének. Valószínűleg a csatornán keresztül feljutott egy kígyó a WC-hez – tájékoztatott a Boon.

A vízvezetékszerelő egy kígyót talált egyik sürgős beavatkozása során egy panellakás vécéjében

Forrás: Facebook

A vízvezetékszerelő nem találkozott még hasonlóval

A kazincbarcikai vízvezetékszerelőt hétfő este hívták ki egy sürgős hibához, de amit a vécében talált, mondhatni egészen váratlanul érte.

Egy kis esti SOS beavatkozásból lett nagy meglepetés! A vécében egy kígyót találtam – méghozzá a 3. emeleten, a főtéren!

– írta a férfi a közösségi oldalán.

A képen egy kígyó csúszik-mászik a vécén, ami a hozzászólások alapján egy királypiton lehetett. Ez a faj ugyan nem mérges, de jól ráijesztett a szerelőre és a lakosokra is.

Honnan kerülhetett ide a váratlan vendég?

A szakember szerint elképzelhető, hogy a kígyó a csatornán keresztül jutott fel a lakásba.

„A lakók szerencsére nem sérültek meg, a kígyót óvatosan eltávolítottam, és visszaengedtem a természetbe” – írta. Mivel a királypitont sokan háziállatként tartják, így lehet, hogy otthonról szökött meg az állat – gondolta a szakértő.

A szakember arra figyelmeztet, hogy bármit is látnak a WC-ben, ne nyúljanak hozzá, hanem rögtön forduljanak segítséghez!

Más szakember is találkozott már érdekes dolgokkal...

Egyik korábbi cikkünkben Turi Tibor duguláselhárító számolt be hírportálunknak arról, hogy milyen gyakori hibákkal és extrém esetekkel találkozott már munkája során.

Ezek között volt:

Gucci napszemüveg

sörösdoboz

konyharuha

betondarab

meggybefőtt

A szakember tanácsokat is adott, azzal kapcsolatban, hogy a dugulásokat hogyan lehet elkerülni, erről ITT olvashatnak részletesen.