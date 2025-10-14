Vizsgálatot sürget a Fidesz, komoly hiányosságokat találtak a bajai piacon

A párt bejegyzése szerint a piac új vezetője a dokumentumok átvizsgálása során több problémát is feltárt – köztük olyanokat, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthettek az árusokra és a vásárlókra.

A Fidesz súlyos hiányosságokra hívja fel a figyelmet a bajai városi piac működésével kapcsolatban

Fotó: Beküldött fotó / Illusztráció

A szűrők tisztítása hosszú ideig elmaradt

A közlemény szerint a piac átvizsgálásakor több kötelező irat is hiányzott az irodából, ezeket utólag kellett pótolni. Emellett előkerültek olyan dokumentumok is, amelyek a légtechnikai és klímaberendezések felülvizsgálatának elmaradásáról szóltak. A tájékoztatás alapján a szűrők tisztítását és a rendszeres karbantartást hosszú ideig nem végezték el, ami pedig komoly problémát jelenthetett a zárt térben dolgozó árusok és a napi szinten odalátogató vásárlók egészségére nézve.

Keresik a felelősöket

A Fidesz bajai szervezete azonnali vizsgálatot sürget dr. Bari Bernadett polgármesternél, és arra kéri a városvezetést, hogy derítsék ki, mi okozta a mulasztásokat, illetve ki vagy kik a felelősei az ügynek.

„A városi piacon ilyen többé nem fordulhat elő!” – olvasható a közleményben, amely hangsúlyozza: a bajaiak joggal várják el, hogy a piac, mint a város egyik legforgalmasabb és legfontosabb közösségi tere, biztonságosan és átláthatóan működjön.

A városvezetés egyelőre nem reagált a felvetésekre, de a Fidesz közlése szerint elvárják, hogy a vizsgálat mielőbb meginduljon, és nyilvánosságra kerüljenek az eredményei.