október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Problémák

57 perce

Vizsgálatot sürget a Fidesz, komoly hiányosságokat találtak a bajai piacon

Címkék#Fidesz#vizsgálat#piac

Október 13-án a Fidesz bajai csoportja közleményt tett közzé közösségi oldalán, amelyben súlyos hiányosságokra hívják fel a figyelmet a bajai városi piac működésével kapcsolatban.

Márton Anna

A párt bejegyzése szerint a piac új vezetője a dokumentumok átvizsgálása során több problémát is feltárt – köztük olyanokat, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthettek az árusokra és a vásárlókra.

komoly hiányosságokat találtak a bajai piacon
A Fidesz súlyos hiányosságokra hívja fel a figyelmet a bajai városi piac működésével kapcsolatban
Fotó: Beküldött fotó / Illusztráció

A szűrők tisztítása hosszú ideig elmaradt

A közlemény szerint a piac átvizsgálásakor több kötelező irat is hiányzott az irodából, ezeket utólag kellett pótolni. Emellett előkerültek olyan dokumentumok is, amelyek a légtechnikai és klímaberendezések felülvizsgálatának elmaradásáról szóltak. A tájékoztatás alapján a szűrők tisztítását és a rendszeres karbantartást hosszú ideig nem végezték el, ami pedig komoly problémát jelenthetett a zárt térben dolgozó árusok és a napi szinten odalátogató vásárlók egészségére nézve.

Keresik a felelősöket

A Fidesz bajai szervezete azonnali vizsgálatot sürget dr. Bari Bernadett polgármesternél, és arra kéri a városvezetést, hogy derítsék ki, mi okozta a mulasztásokat, illetve ki vagy kik a felelősei az ügynek.

„A városi piacon ilyen többé nem fordulhat elő!” – olvasható a közleményben, amely hangsúlyozza: a bajaiak joggal várják el, hogy a piac, mint a város egyik legforgalmasabb és legfontosabb közösségi tere, biztonságosan és átláthatóan működjön.

A városvezetés egyelőre nem reagált a felvetésekre, de a Fidesz közlése szerint elvárják, hogy a vizsgálat mielőbb meginduljon, és nyilvánosságra kerüljenek az eredményei.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu