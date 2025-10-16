Ezrek vízórája jár le idén, aki nem lép időben, súlyos pénzeket fizethet

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint közel 80 ezer vízóra szorul cserére a lakásokban még idén. Nos, a vízmérő cseréje nemcsak a budapestieknek, hanem a kecskemétieknek és a Bács-Kiskun vármegyeieknek is kötelező házi feladat.

A vízmérő cseréje nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a pontos elszámolás és a vízhasználat ellenőrzésének alapfeltétele is

Fotó: MW / Archív-felvétel

Milyen célt szolgál a vízmérők hitelességi ideje?

A lakásokban úgynevezett mellékvízmérők vannak felszerelve, amelyek a kötelező hitelesítésű mérőeszközök kategóriájába tartoznak. Érdekesség, hogy ebbe a kategóriába tartoznak például a kereskedelmi és gyógyszertári mérlegek, valamint a benzinkutakon az üzemanyag adagolására szolgáló berendezések is.

Nagyon fontos, hogy a mellékvízmérőkön mért értékek pontosak legyenek, hiszen ez alapján történik a felhasznált víz díjának számlázása. – Ez a legpontosabb módja annak, hogy a ház teljes vízhasználata az egyes lakások tényleges fogyasztása alapján kerüljön felosztásra – mondta ezzel kapcsolatban dr. Kis Attila, a Bácsvíz Zrt. értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatója.

Mennyi idő után jár le a vízóra?

A mellékvízmérők átlagosan 8 évig biztosítják a mérési pontosságot, a felhasznált vízmennyiség vonatkozásában. A hitelesítés kezdeti évét a vízmérők oldalán lévő matrica vagy plomba mutatja. A Bácsvíz tájékoztatása szerint tehát a mellékvízmérők hitelessége a tanúsító jelen lévő évszámtól számított 8. év végéig érvényes. Azaz a 2025 októberében felszerelt mérő 2033. december 31-ig tekinthető hitelesnek.

Hogyan történik a vízmérő cseréje?

A Bácsvíz Zrt. hírportálunkkal közölte, a hitelesítési idő lejáratának évében minden érintett ügyfél írásbeli tájékoztatást kap arról, hogy gondoskodjon a tulajdonában lévő mellékvízmérő cseréjéről. A személyre szóló értesítésben az ügyfelet tájékoztatják a teendőkről és a BÁCSVÍZ Zrt. által megbízott szakemberek elérhetőségéről is.

A vízszolgáltató a közös képviselőkkel együttműködve minden esetben törekszik arra, hogy a lakóközösségekben az egyszerre lejáró mellékvízmérők cseréje egyszerre valósulhasson meg.

Erről az időpontról a lakók a társasházban elhelyezett hirdetmény útján értesülnek.