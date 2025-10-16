október 16., csütörtök

Ezrek vízórája jár le idén, aki nem lép időben, súlyos pénzeket fizethet

Több ezer háztartásban jár le idén a vízórák hitelességi ideje. A vízmérő cseréje nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a pontos elszámolás és a vízhasználat ellenőrzésének alapfeltétele is. Aki nem gondoskodik időben a cseréről, porul járhat.

Vizi Zalán

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint közel 80 ezer vízóra szorul cserére a lakásokban még idén. Nos, a vízmérő cseréje nemcsak a budapestieknek, hanem a kecskemétieknek és a Bács-Kiskun vármegyeieknek is kötelező házi feladat.  

A vízmérő cseréje súlyos plusz kiadástól óv meg
A vízmérő cseréje nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a pontos elszámolás és a vízhasználat ellenőrzésének alapfeltétele is
Fotó: MW / Archív-felvétel

Milyen célt szolgál a vízmérők hitelességi ideje?

A lakásokban úgynevezett mellékvízmérők vannak felszerelve, amelyek a kötelező hitelesítésű mérőeszközök kategóriájába tartoznak. Érdekesség, hogy ebbe a kategóriába tartoznak például a kereskedelmi és gyógyszertári mérlegek, valamint a benzinkutakon az üzemanyag adagolására szolgáló berendezések is.

Nagyon fontos, hogy a mellékvízmérőkön mért értékek pontosak legyenek, hiszen ez alapján történik a felhasznált víz díjának számlázása. – Ez a legpontosabb módja annak, hogy a ház teljes vízhasználata az egyes lakások tényleges fogyasztása alapján kerüljön felosztásra – mondta ezzel kapcsolatban dr. Kis Attila, a Bácsvíz Zrt. értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatója.

Mennyi idő után jár le a vízóra?

A mellékvízmérők átlagosan 8 évig biztosítják a mérési pontosságot, a felhasznált vízmennyiség vonatkozásában. A hitelesítés kezdeti évét a vízmérők oldalán lévő matrica vagy plomba mutatja. A Bácsvíz tájékoztatása szerint tehát a mellékvízmérők hitelessége a tanúsító jelen lévő évszámtól számított 8. év végéig érvényes. Azaz a 2025 októberében felszerelt mérő 2033. december 31-ig tekinthető hitelesnek.

Hogyan történik a vízmérő cseréje?

A Bácsvíz Zrt. hírportálunkkal közölte, a hitelesítési idő lejáratának évében minden érintett ügyfél írásbeli tájékoztatást kap arról, hogy gondoskodjon a tulajdonában lévő mellékvízmérő cseréjéről. A személyre szóló értesítésben az ügyfelet tájékoztatják a teendőkről és a BÁCSVÍZ Zrt. által megbízott szakemberek elérhetőségéről is.

A vízszolgáltató a közös képviselőkkel együttműködve minden esetben törekszik arra, hogy a lakóközösségekben az egyszerre lejáró mellékvízmérők cseréje egyszerre valósulhasson meg. 

Erről az időpontról a lakók a társasházban elhelyezett hirdetmény útján értesülnek.

Mennyi ideig tart a vízmérőcsere?

A mérőcsere átlagosan fél óráig tart, ami idő alatt a szakemberek elvégzik a mérő cseréjét és pontosan rögzítik a leszerelt régi, valamint a felszerelésre kerülő új mérő adatait.

Kinek kell fizetni?

Dr. Kis Attila közölte, a mellékvízmérő-csere költségét a tulajdonosnak, vagy az ingatlan használójának kell megfizetnie. – A fizetés pontos módjáról a felhasználók szintén az előre kihelyezett tájékoztató anyagban tájékozódhatnak. Többségben vannak azok a lakóközösségek, ahol az ott élők a közös költséggel együtt utólag fizetik meg a közös képviselőnek az elvégzett mellékvízmérőcserék költségét – nyilatkozta a Bácsvíz értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatója.

Több ezer felhasználót érint idén a vízmérő cseréje

A Bácsvíz Zrt. nyilvántartása szerint 2025-ben közel 3 500 mellékvízmérő hitelesítési ideje jár le. Ezek kétharmada Kecskeméten található, elsősorban a lakótelepi lakásokban.

Mi a helyzet a társasházakban található üzletekkel?

Jellemző, hogy a 4, 5, 6 és 10 emeletes lakóházak földszintjén valamilyen üzlet vagy vendéglátóhely foglal helyet. Vannak mellékvízmérők, amelyek lehetővé teszik az üzlet számára a társasházaktól elkülönített mérést.

– Ezek felszerelése és rendszeres cseréje különösen fontos, ugyanis a jogszabályi előírások szerint a vállalkozások és a lakások vízhasználatát külön kell megmérni. 

Ha ez nem valósul meg, akkor az egész társasház számlája, a lényegesen magasabb, vállalkozói díjat tartalmazza. 

Sőt ebben az esetben a szolgáltatás rendelkezésére állásáért fizetendő alapdíj is jelentősen magasabb, ami komoly terhet jelenthet a társasház lakóközössége számára – hívta fel rá a figyelmet dr. Kis Attila.

A Bácsvíz ezzel kapcsolatban arra kéri az ügyfeleket, hogy

  • kezdeményezzék a társaság ügyfélszolgálatán személyesen 
  • vagy az ingyenesen hívható 06 80 403 020-as telefonszámon, 
  • illetve az [email protected] email címen, 

ha vállalkozás elkülönített mérését kívánják megvalósítani.

Van büntetés, ha nem gondoskodunk a vízmérő cseréjéről időben?

Abban az esetben, ha a felhasználó a lejárt vízóra cseréjéről nem gondoskodik időben, elveszíti annak lehetőségét, hogy a tényleges vízhasználata után fizessen. A lakóközösségek többségében olyan eljárást alakítottak ki, hogy a főmérő és a mellékvízmérők közötti különbözetet azoknak a lakóknak kell megfizetniük, akiknél nincs hiteles mellékvízmérő. Ez sok esetben lényegesen meghaladja a tényleges vízhasználat alapján fizetendő díjat, ezért érdemes időben gondoskodni a hiteles mellékvízmérő felszereltetéséről!

