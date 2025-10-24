október 24., péntek

Gyászhír

1 órája

Elhunyt Vizi Sándor polgárőr elnök

Címkék#polgárőr#gyászhír#polgárőrség

Életének 74. évében, október 24-én elhunyt Vizi Sándor, a Pálmonostorai Polgárőr Egyesület elnöke, Kiskunfélegyházi járási koordinátor, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Országos Küldöttgyűlésének tagja.

Horváth Péter

Vizi Sándort az OPSZ elnöke a közelmúltban az Év Járási Koordinátora elismerő címben részesítette – tájékoztatott Facebook-oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség (BKVMPSZ).

Elhunyt Vizi Sándor polgárőr elnök
Elhunyt Vizi Sándor polgárőr elnök
Forrás: Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetség Facebook-oldala

„A vármegyei szövetség egyesületei gyászolnak. Vizi Sándor betölthetetlen űrt hagyott maga után. Energikus szervezőmunkája, ügyeinek szenvedélyes képviselete, valamint a polgárőrség iránti rendíthetetlen elkötelezettsége megkerülhetetlenné tette, és kivételes szereppel ruházta fel őt a szervezeten belül.

Kedves Elnök Úr! Itt hagytál minket azért, hogy az égi polgárőr egyenruhát öltsd magadra. Hiányod fájdalmat hagyott maga után, de egyben azt a vigasztaló bizonyosságot is, hogy immár odafentről óvod a rendet és a biztonságunkat. Emléked megőrizzük, és ápoljuk azt a szellemiséget, amit képviseltél” – olvasható a BKVMPSZ bejegyzésében.

