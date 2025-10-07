Ezekkel a virágokkal ősszel is feldobhatja a kertjét, hasznos tippek a sikerhez

Az őszi szomorú színeket érdemes felfrissíteni egy pár olyan virággal, melyek megdobják a kertünk hangulatát. Csányi Norbert kertészmérnök, a Gardenor Kft. vezetője elárulta, hogy hogyan lehet a legsikeresebb a virágültetés ősszel.

A virágültetés ősszel létfontosságú a kert jó hangulatának megtartása szempontjából

Virágültetés ősszel

A legtöbben ilyenkor árvácskával, díszkáposztával, krizantémmal csinosítják az udvart, viszont Csányi Norbert javaslata alapján, érdemes a kerti ágyásokat is feldobni olyan növényekkel, amelyek ilyenkor díszítenek. Például az évelők közül:

díszfüvek

őszi rózsa

varjúháj

szellőrózsa

A cserjék közül kifejezetten ajánlja a kertészmérnök a hortenziaféléket, amelyek ilyenkor veszik fel a pasztell színüket, a kínai kékszakállt, barátcserjét és a szárnyas kecskerágót, amely már most narancsba öltözött. A legjobb ültetési ideje most van a díszfáknak is!

Ezekre figyeljünk ültetésnél

Ültetési javaslat: A megvásárolt növény gyökérlabdájának méretéhez képest legalább kétszer akkora gödörben cseréljük ki a talajt. Az ültető közeg savanyú talaj, komposztált marhatrágya és mikorrhiza gomba keveréke legyen, esetleg kiegészítve 8-9 hónapos hatástartamú ásványianyag-trágyával. Ültetés után célszerű mulcsozni és rendszeresen locsolni a növényeinket.