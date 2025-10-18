1 órája
Saját nevelésű virágokkal szépítik a települést, még a polgármester is palántázik – fotók
Közel húszezer virággal, virághagymával ékesítik ezekben a napokban Ballószög közterületeit. Somogyi Lajos polgármester és az önkormányzati intézmények dolgozói a növények jelentős részét szombaton palántázta el. A virágültetés jó hangulatban zajlott.
Levendula, árvácska, cickafark, verbéna… A közös bennük, hogy az önkormányzat csapata maga nevelte a palántákat. Ezen felül rengeteg tulipán és nárcisz hagymát vásároltak Hollandiából is. A virágültetés nem mindennapi módon folyt, a kis csapatok maguk kedvére és ízlésére helyezték el a virágokat az általuk választott ágyásokba.
A virágültetés csapatmunka volt
Somogyi Lajos polgármester ezúttal is aktívan kivette részét a közösségi munkából. Elmondta: a hivatal udvarán alakítottak ki fóliasátrat, ahol nevelik a palántákat. Neki magának is van alaptudása még főiskolai tanulmányai révén, de a csapatban többen is értenek a palánták neveléséhez. A céljuk, hogy mindig díszes, virágokban gazdag legyen a nagyközség. A főterük, és a központi rész mellett a külső bevezető utak mentén is számos ágyást alakítottak ki a virágoknak.
A szárazságtűrő, homokot szerető növényeket neveltek
Az évek alatt sok tapasztalatot szereztek, eleinte szivarpalántákat vásároltak, melyeket szétültettek, majd jöttek a dugványok szaporítása. Az első virág a levendula volt. Kikísérletezték azt a fajta levendulát, mely itt a homokban is szépen nevelkedik. Egy igénytelenebb, hosszú szárú levendula lett a nyerő.
Holland hagymákat is ültettek
A levendula mellett más, szárazságtűrő virágokat neveltek idén is. Így a virágágyasokba került még sudárzsálya, cickafark, ernyős verbéna, füzérzsálya, és persze sok-sok árvácska. Utóbbiból 4500 palántát ültettek ki. Somogyi Lajos hozzátette: már megfigyelte régebben is, hogy az elhagyott tanyáknál a nárcisz és a tulipán mindig magától kikel. Mivel Magyarországon nem tudtak jó áron beszerezni hagymákat, így Hollandiából hozattak 10 ezer tulipán és nárcisz virághagymát. Még a szállítás költséggel együtt is lényegesen olcsóbban jöttek ki.
Virágokat ültettek BallószögönFotók: Sebestyén Hajnalka
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!