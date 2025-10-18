október 18., szombat

Saját nevelésű virágokkal szépítik a települést, még a polgármester is palántázik – fotók

Közel húszezer virággal, virághagymával ékesítik ezekben a napokban Ballószög közterületeit. Somogyi Lajos polgármester és az önkormányzati intézmények dolgozói a növények jelentős részét szombaton palántázta el. A virágültetés jó hangulatban zajlott.

Sebestyén Hajnalka

Levendula, árvácska, cickafark, verbéna… A közös bennük, hogy az önkormányzat csapata maga nevelte a palántákat. Ezen felül rengeteg tulipán és nárcisz hagymát vásároltak Hollandiából is. A virágültetés nem mindennapi módon folyt, a kis csapatok maguk kedvére és ízlésére helyezték el a virágokat az általuk választott ágyásokba. 

virágültetés ballószögön
A virágültetés közösségi munkában zajlott Ballószögön
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A virágültetés csapatmunka volt

Somogyi Lajos polgármester ezúttal is aktívan kivette részét a közösségi munkából. Elmondta: a hivatal udvarán alakítottak ki fóliasátrat, ahol nevelik a palántákat. Neki magának is van alaptudása még főiskolai tanulmányai révén, de a csapatban többen is értenek a palánták neveléséhez. A céljuk, hogy mindig díszes, virágokban gazdag legyen a nagyközség. A főterük, és a központi rész mellett a külső bevezető utak mentén is számos ágyást alakítottak ki a virágoknak.

A szárazságtűrő, homokot szerető növényeket neveltek

Az évek alatt sok tapasztalatot szereztek, eleinte szivarpalántákat vásároltak, melyeket szétültettek, majd jöttek a dugványok szaporítása. Az első virág a levendula volt. Kikísérletezték azt a fajta levendulát, mely itt a homokban is szépen nevelkedik. Egy igénytelenebb, hosszú szárú levendula lett a nyerő. 

Holland hagymákat is ültettek

A levendula mellett más, szárazságtűrő virágokat neveltek idén is. Így a virágágyasokba került még sudárzsálya, cickafark, ernyős verbéna, füzérzsálya, és persze sok-sok árvácska. Utóbbiból 4500 palántát ültettek ki. Somogyi Lajos hozzátette: már megfigyelte régebben is, hogy az elhagyott tanyáknál a nárcisz és a tulipán mindig magától kikel. Mivel Magyarországon nem tudtak jó áron beszerezni hagymákat, így Hollandiából hozattak 10 ezer tulipán és nárcisz virághagymát. Még a szállítás költséggel együtt is lényegesen olcsóbban jöttek ki. 

Virágokat ültettek Ballószögön

Fotók: Sebestyén Hajnalka

