október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

2 órája

Robbanásveszélyes lámpák a boltokban, egyetlen termék sem ment át a vizsgálaton

Címkék#NKFH#vizsgálat#lámpa

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) legutóbbi ellenőrzése során a hordozható, lítiumion-akkumulátorral működő lámpákat vette górcső alá. A cél, hogy kiszűrjék a veszélyes lámpákat. Az eredmények még a tapasztalt szakembereket is megdöbbentették.

Várkonyi Rozália

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai különféle hordozható lámpákat – zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint egy kerékpár hátsó lámpáját – vásároltak meg hazai üzletekből és népszerű webáruházakból, majd laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá azokat. A cél az volt, hogy kiderüljön: a termékek megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak és megtalálják a veszélyes lámpákat.

veszélyes lámpákat szűrt ki a hatóság
Veszélyes lámpákat találtak a botokban, azonnal visszarendelték őket
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Veszélyes lámpákat találtak 

A vizsgált lámpák kivétel nélkül lítiumion-akkumulátorral működtek. Ezeknél a termékeknél különösen fontos, hogy a gyártók megfelelő védelemmel lássák el az akkumulátort, például figyeljék a cellák hőmérsékletét. Ennek hiányában a túlmelegedés nemcsak az eszköz működését veszélyezteti, de akár tűz- vagy robbanásveszélyt is okozhat, ha a töltés a biztonságos hőmérséklettartományon kívül történik – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság  közleményében.

A laboratóriumi vizsgálatok során egyebek mellett azt is ellenőrizték, hogy a töltés automatikusan leáll-e, ha a készülék túlzottan felmelegszik. Az eredmények lesújtóak: a 21 tesztelt lámpa egyike sem felelt meg a biztonsági előírásoknak, vagyis mindegyik megbukott a vizsgálaton.

Mivel az ilyen hibák szabad szemmel nem észlelhetők, különösen fontos, hogy a vásárlók körültekintően válasszanak terméket. Érdemes kerülni az ismeretlen gyártótól származó vagy gyanúsan olcsó lámpákat, és kizárólag megbízható forrásból vásárolni.

Az NKFH és a szakmai felügyelete alatt működő kormányhivatalok továbbra is rendszeresen ellenőrzik a piacon kapható termékeket, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a veszélyes árucikkek ne juthassanak el a fogyasztókhoz.

A veszélyes lámpák listáját ITT TALÁLJA.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu