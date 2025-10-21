Robbanásveszélyes lámpák a boltokban, egyetlen termék sem ment át a vizsgálaton

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai különféle hordozható lámpákat – zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint egy kerékpár hátsó lámpáját – vásároltak meg hazai üzletekből és népszerű webáruházakból, majd laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá azokat. A cél az volt, hogy kiderüljön: a termékek megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak és megtalálják a veszélyes lámpákat.

Veszélyes lámpákat találtak

A vizsgált lámpák kivétel nélkül lítiumion-akkumulátorral működtek. Ezeknél a termékeknél különösen fontos, hogy a gyártók megfelelő védelemmel lássák el az akkumulátort, például figyeljék a cellák hőmérsékletét. Ennek hiányában a túlmelegedés nemcsak az eszköz működését veszélyezteti, de akár tűz- vagy robbanásveszélyt is okozhat, ha a töltés a biztonságos hőmérséklettartományon kívül történik – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.

A laboratóriumi vizsgálatok során egyebek mellett azt is ellenőrizték, hogy a töltés automatikusan leáll-e, ha a készülék túlzottan felmelegszik. Az eredmények lesújtóak: a 21 tesztelt lámpa egyike sem felelt meg a biztonsági előírásoknak, vagyis mindegyik megbukott a vizsgálaton.

Mivel az ilyen hibák szabad szemmel nem észlelhetők, különösen fontos, hogy a vásárlók körültekintően válasszanak terméket. Érdemes kerülni az ismeretlen gyártótól származó vagy gyanúsan olcsó lámpákat, és kizárólag megbízható forrásból vásárolni.

Az NKFH és a szakmai felügyelete alatt működő kormányhivatalok továbbra is rendszeresen ellenőrzik a piacon kapható termékeket, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a veszélyes árucikkek ne juthassanak el a fogyasztókhoz.

A veszélyes lámpák listáját ITT TALÁLJA.