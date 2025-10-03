Döntött az önkormányzat, erre fordítják a több tíz milliós támogatást

Pénteken 8 órakor tartotta meg rendkívüli ülését Lajosmizse Önkormányzata. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy az Önkormányzat a Versenyképes Járások Programban 43 552 969 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, mellyel a közutak fejlesztését tervezik.

Egy rendkívüli gyűlésen konkrét fejlesztési terveket fektetett le Lajosmizse Önkormányzata a Versenyképes Járások Program keretei között

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Versenyképes Járások Program 43 millió forintos támogatása

A pénteki rendkívüli ülésen döntöttek róla, hogy a Vörösmarty utca, Dózsa György és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítására, illetve újraaszfaltozására fogják felhasználni a támogatást.

Emellett a Dózsa György utca 102/a szám alatt lévő elhasznált, rossz állapotú kaput elbontják, és helyette újat építenek 750 ezer forintból. Korábban a kapu felújításán tanácskoztak, de mint kiderült, a kapu olyan rossz állapotban van, hogy elbontása, és helyette egy új építése költséghatékonyabb.