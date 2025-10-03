1 órája
Döntött az önkormányzat, erre fordítják a több tíz milliós támogatást
Megkezdődhetnek a korábban ígért fejlesztések, a terveket már előkészítették a képviselők. Lajosmizse Önkormányzata egy rendkívüli ülésen tárgyalta meg, hogy pontosan mire fordítják a 43 millió forintos támogatást, melyet a Versenyképes Járások Program keretei között kaptak.
Pénteken 8 órakor tartotta meg rendkívüli ülését Lajosmizse Önkormányzata. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy az Önkormányzat a Versenyképes Járások Programban 43 552 969 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, mellyel a közutak fejlesztését tervezik.
A Versenyképes Járások Program 43 millió forintos támogatása
A pénteki rendkívüli ülésen döntöttek róla, hogy a Vörösmarty utca, Dózsa György és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítására, illetve újraaszfaltozására fogják felhasználni a támogatást.
Emellett a Dózsa György utca 102/a szám alatt lévő elhasznált, rossz állapotú kaput elbontják, és helyette újat építenek 750 ezer forintból. Korábban a kapu felújításán tanácskoztak, de mint kiderült, a kapu olyan rossz állapotban van, hogy elbontása, és helyette egy új építése költséghatékonyabb.
