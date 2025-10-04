október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyszínek és időpontok

11 órája

Véradások Bács-Kiskunban október 6. és október 12. között

Címkék#Magyar Vöröskereszt#Országos Vérellátó Szolgálat#véradás

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Kovács Nóra

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

véradások Bács-Kiskunban
Ezeken a helyeken tudunk vért adni a következő napokban
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 6. 09:00 - 18:00
  • Dunapataj, Dunapataj, Művelődési Központ (Vasút utca 2.) október 6. 09:00 - 12:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 7. 09:00 - 16:00
  • Baja, Baja város (Szentháromság tér 3.) október 7. 13:00 - 17:00
  • Harta, Harta Faluház (Templom u. 58.) október 7. 15:00 - 18:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 8. 07:00 - 14:00
  • Madaras, Madaras, Művelődási Ház (Dózsa György utca 5.) október 8. 10:00 - 13:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 9. 09:00 - 18:00
  • Baja, Tűzoltóság, Baja (Tűzoltóság Tóth Kálmán utca 25.) október 9. 09:00 - 12:00
  • Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Katasztrófavédelem (Csongrádi út 21.) október 9. 13:00 - 15:30
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 10. 08:00 - 13:00
  • Baja, Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti (Rókus utca 10.) október 10. 08:00 - 14:00

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu