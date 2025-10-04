Helyszínek és időpontok
Véradások Bács-Kiskunban október 6. és október 12. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 6. 09:00 - 18:00
- Dunapataj, Dunapataj, Művelődési Központ (Vasút utca 2.) október 6. 09:00 - 12:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 7. 09:00 - 16:00
- Baja, Baja város (Szentháromság tér 3.) október 7. 13:00 - 17:00
- Harta, Harta Faluház (Templom u. 58.) október 7. 15:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 8. 07:00 - 14:00
- Madaras, Madaras, Művelődási Ház (Dózsa György utca 5.) október 8. 10:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 9. 09:00 - 18:00
- Baja, Tűzoltóság, Baja (Tűzoltóság Tóth Kálmán utca 25.) október 9. 09:00 - 12:00
- Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Katasztrófavédelem (Csongrádi út 21.) október 9. 13:00 - 15:30
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 10. 08:00 - 13:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti (Rókus utca 10.) október 10. 08:00 - 14:00
