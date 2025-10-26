Helyszínek, időpontok
32 perce
Véradások Bács-Kiskunban október 27. és november 2. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kalocsa, Kalocsa város, Közösségi ház (Hunyadi utca 82.) október 27. 09:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 27. 09:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 28. 09:00 - 16:00
- Baja, Malom étterem, Baja (Szegedi út 19.) október 28. 10:00 - 14:00
- Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Szakmaközi Műv. Ház (Szent János tér 3.) október 28. 15:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 29. 07:00 - 14:00
- Kecskemét, Plazma Center Kecskemét (Kálvin tér 10-12.) október 29. 08:00 - 12:00
- Baja, Plazmacentrum, Baja (Dózsa György út 12.) október 29. 12:00 - 17:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 30. 09:00 - 18:00
- Vaskút, Vaskút, Rendezvényterem (Kossuth u. 105.) október 30. 10:00 - 13:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti (Rókus utca 10.) október 31. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 31. 08:00 - 13:00
- Pálmonostora, Pálmonostora Művelődési Ház (Táncsics u 26) október 31. 15:30 - 18:00
