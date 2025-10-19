Helyszínek, időpontok
2 órája
Véradások Bács-Kiskunban október 20. és 25. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 20. 09:00 - 18:00
- Páhi, Páhi Művelődési Ház (Vasút u. 2.) október 20. 10:30 - 12:30
- Császártöltés, Császártöltés Teleház Kiállítóterem (Kossuth u 167.) október 20. 14:00 - 16:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 21. 09:00 - 16:00
- Baja, Speciális iskola, Baja (Barátság tér 18.) október 21. 10:00 - 14:00
- Szabadszállás, Szabadszállás Művelődési Ház (Kossuth L. út 4) október 21. 14:00 - 17:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 22. 07:00 - 14:00
- Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Móra F. Gimnázium (Kossuth L. u. 9.) október 22. 08:30 - 11:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 25. 08:00 - 14:00
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre