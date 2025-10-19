október 19., vasárnap

Nándor névnap

Véradások Bács-Kiskunban október 20. és 25. között

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Digner Brigitta

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Fotó: Shutterstock / Illusztráció
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 20. 09:00 - 18:00
  • Páhi, Páhi Művelődési Ház (Vasút u. 2.) október 20. 10:30 - 12:30
  • Császártöltés, Császártöltés Teleház Kiállítóterem (Kossuth u 167.) október 20. 14:00 - 16:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 21. 09:00 - 16:00
  • Baja, Speciális iskola, Baja (Barátság tér 18.) október 21. 10:00 - 14:00
  • Szabadszállás, Szabadszállás Művelődési Ház (Kossuth L. út 4) október 21. 14:00 - 17:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 22. 07:00 - 14:00
  • Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Móra F. Gimnázium (Kossuth L. u. 9.) október 22. 08:30 - 11:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 25. 08:00 - 14:00

 

