Véradások Bács-Kiskunban október 13. és 18. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 13. 09:00 - 18:00
- Géderlak, Géderlak, Idősek Klubja (Kossuth Lajos utca 95.) október 13. 10:00 - 12:00
- Dunaszentbenedek, Dunaszentbenedek, Faluház (Kossuth utca 62.) október 13. 12:30 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 14. 09:00 - 16:00
- Tiszakécske, Egészségfejlesztési Iroda Tiszakécske (Bajcsy Zsilinszky utca 3.) október 14. 13:00 - 17:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 15. 07:00 - 14:00
- Tiszakécske, Egészségfejlesztési Iroda Tiszakécske (Bajcsy Zsilinszky utca 3.) október 15. 09:00 - 12:30
- Baja, Plazmacentrum, Baja (Dózsa György út 12.) október 15. 09:00 - 15:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 16. 09:00 - 18:00
- Jánoshalma, Jánoshalma (Molnár János utca 3.) október 16. 10:00 - 15:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti (Rókus utca 10.) október 17. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 17. 08:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 18. 08:00 - 13:00
- Kalocsa, Kertvárosi Iskola, Kalocsa (Jókai Mór utca 1.) október 18. 10:00 - 13:00
