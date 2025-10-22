október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

57 perce

Korszerűsítik hazánk egyik legforgalmasabb vasútvonalát, Bács-Kiskun sokat profitál belőle

Címkék#Építési és Közlekedési Minisztérium#Kőbánya#felújítási munka#Kecskemét#vasútvonal

Két ütemben, összesen 283 milliárd forintból újítanák fel a Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat. A 85 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése során villamosítanák a pályát, 24 állomást építenének át az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt feltételes közbeszerzés szerint – írta meg a magyarepítok.hu

Pozsgai Ákos

A személyforgalom szempontjából két részre oszlik az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a Budapest–Lajosmizse szakasz, amely a fővárosi agglomeráció utasforgalmát bonyolítja elsősorban, és a Lajosmizse–Kecskemét szakasz, amely inkább az észak-kiskunsági tanyavilág és a Kecskemét környéki kisebb települések forgalmát szolgálja. Ez a vasútvonal az egyetlen olyan budapesti elővárosi vonal, amely nem villamosított.

Vasútvonal-felújítás két részben
Vasútvonal-felújítás lesz Kecskemét és Kőbánya között
Forrás: mavcsoport.hu

Vasútvonal-felújítás két részben

A régóta várt vasútvonal felújításának első üteme az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt feltételes közbeszerzés szerint a Kőbánya–Kispest és Ócsai szőlők vasútállomás közötti szakaszon valósulhat meg a magyarepitok.hu szerint. Vasúti pályaszakazok, közutak és állomások fejlesztése történhet meg. Az első ütemre mintegy 129 milliárd forint és négy év áll majd a nyertes rendelkezésére. A vonalszakasz az engedélyezett sebessége 120 kilométer/óra. A megengedett maximális tengelyterhelés 225kN. A felújítás során a kétvágányúsítják ezt a szakaszt és villamosítják, valamint egy közúti felüljáró, három közúti aluljáró és három gyalogos aluljáró is épülhet.

Ócsa–Kecskemét közötti szakasz

A második ütemben 64,6 kilométeren, szintén négy év alatt, mintegy 154 milliárd forintból építheti át a nyertes a jelenleg villamosítás nélküli pályát korszerű elővárosi vasútvonallá. Az Ócsai szőlők–Kecskemét egyvágányú vasúti vonalszakasz elővárosi célú fejlesztése a vasút mellett közutak és állomások fejlesztését, közműépítési feladatokat is jelent. A vonalszakasz engedélyezett sebessége kilométer/óra. A megengedett maximális tengelyterhelés 225kN. Sok egyéb mellett 

  • egy közúti felüljáró, 
  • két gyalogos aluljáró is épül majd, 
  • zajvédő falakkal,
  • parkolókkal
  • és kerékpártárolókkal.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu