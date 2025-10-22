57 perce
Korszerűsítik hazánk egyik legforgalmasabb vasútvonalát, Bács-Kiskun sokat profitál belőle
Két ütemben, összesen 283 milliárd forintból újítanák fel a Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat. A 85 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése során villamosítanák a pályát, 24 állomást építenének át az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt feltételes közbeszerzés szerint – írta meg a magyarepítok.hu
A személyforgalom szempontjából két részre oszlik az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a Budapest–Lajosmizse szakasz, amely a fővárosi agglomeráció utasforgalmát bonyolítja elsősorban, és a Lajosmizse–Kecskemét szakasz, amely inkább az észak-kiskunsági tanyavilág és a Kecskemét környéki kisebb települések forgalmát szolgálja. Ez a vasútvonal az egyetlen olyan budapesti elővárosi vonal, amely nem villamosított.
Vasútvonal-felújítás két részben
A régóta várt vasútvonal felújításának első üteme az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt feltételes közbeszerzés szerint a Kőbánya–Kispest és Ócsai szőlők vasútállomás közötti szakaszon valósulhat meg a magyarepitok.hu szerint. Vasúti pályaszakazok, közutak és állomások fejlesztése történhet meg. Az első ütemre mintegy 129 milliárd forint és négy év áll majd a nyertes rendelkezésére. A vonalszakasz az engedélyezett sebessége 120 kilométer/óra. A megengedett maximális tengelyterhelés 225kN. A felújítás során a kétvágányúsítják ezt a szakaszt és villamosítják, valamint egy közúti felüljáró, három közúti aluljáró és három gyalogos aluljáró is épülhet.
Ócsa–Kecskemét közötti szakasz
A második ütemben 64,6 kilométeren, szintén négy év alatt, mintegy 154 milliárd forintból építheti át a nyertes a jelenleg villamosítás nélküli pályát korszerű elővárosi vasútvonallá. Az Ócsai szőlők–Kecskemét egyvágányú vasúti vonalszakasz elővárosi célú fejlesztése a vasút mellett közutak és állomások fejlesztését, közműépítési feladatokat is jelent. A vonalszakasz engedélyezett sebessége kilométer/óra. A megengedett maximális tengelyterhelés 225kN. Sok egyéb mellett
- egy közúti felüljáró,
- két gyalogos aluljáró is épül majd,
- zajvédő falakkal,
- parkolókkal
- és kerékpártárolókkal.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!