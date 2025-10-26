Egy hónapra lezárják a forgalmas vasúti átkelőt, a helyiek türelmét kérik

A Bajavíz Kft. megbízásából a Duna–Assist Bau Kft. a Tóth Kálmán utca és a Móricz Zsigmond utca kereszteződésében vízközmű rekonstrukciós munkálatokat végez, melynek következtében október 27-e, hétfőtől előreláthatólag november 21-ig a Tóth Kálmán utcai vasúti átjáró teljes szélességben lezárásra kerül.

Autóval nem, csak gyalogosan lehet majd közlekedni a vasúti átkelőn

Fotó: Rab Rita

Ez idő alatt a gépjárműforgalom nem lehetséges, csak a gyalogos közlekedés lesz biztosított. A képen látható Móricz Zsigmond utca páros oldalának lakói a kései tájékoztatás miatt sérelmezik, hogy mintegy 4 hétig nem tudnak autóval behajtani a zsákutcába.

A rekonstrukciós munkálatokat végző cég a helyiek türelmét, megértését kérik, illetve felhívják a figyelmüket az ideiglenes forgalmi jelzésekre és a körültekintő vezetésre – tudhattuk meg az önkormányzat tájékoztatásából.