Beruházás

23 perce

Jön a 160-as tempó: látványosan modernizálják a dél-alföldi vasutat

160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak majd a vonatok Kiskunfélegyháza és Szeged között – derül ki az uniós közbeszerzési hirdetményből, amiről a magyarepitok.hu számolt be. A 140. vasúti vonalszakasz korszerűsítésének tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárást követően kezdődhet a vasútfejlesztés.

Pozsgai Ákos

A vasútfejlesztés célja, hogy a két vármegye területén húzódó, mintegy 59 kilométer hosszú vasúti vonalszakasz a jövőben 160 kilométeres óránkénti sebességre és 225 kilonewton tengelyterhelésre alkalmas modern vasúti pálya szolgálja az utasforgalmat és az áruszállítást. A beruházás a vonal teljes átépítését, valamint a hozzá kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok elvégzését foglalja magában – írta meg a magyarépítők.hu.

Vasútfejlesztés a félegyházi vonalon
Átfogó vasútfejlesztés kezdődhet hamarosan a Kiskunfélegyháza és Szeged közötti 140. vasútvonalon
Forrás: magyarepitok.hu / Illusztráció

Szakaszonként kétvágányú lesz a vonal

A tervek szerint a beruházás során helyenként kétvágányú szakaszok épülnek, ami jelentősen növeli a hálózat áteresztőképességét. A pályaépítés mellett a teljes villamos felsővezetéki- és energiaellátási rendszer is megújul. Így például Kiskunfélegyháza, Petőfiszállás, Csengele, Kistelek, Balástya, Szatymaz, Kiskundorozsma és Szeged-Kecskés is új, korszerű utasforgalmi létesítményeket kap.

kétvágányú lesz a vasútvonal
A beruházás során helyenként kétvágányú szakaszok épülnek
Forrás: magyarepitok.hu / Illusztráció

Akadálymenetes peronok

Az állomásokon egységesen a sínek fölé emelkedő akadálymentes peronokat, hozzá perontetőket alakítanak ki, aluljárók biztosítják a biztonságos közlekedést a peronok között, valamint lifteket építenek be az akadálymenetes közlekedést elősegítve. 

Teljesen új térvilágítást, intelligens utastájékoztató rendszert alakítanak ki, valamint az állomások környezetében P+R és B+R parkolókat építenek. Így a vasúti közlekedés a közúti és kerékpáros forgalommal is összekapcsolódik majd.

Új felüljárók épülnek, a régiket felújítják

Egy új, különszintű közúti és vasúti keresztezést biztosító híd is megépül, míg a meglévő műtárgyakat, átjárókat felülvizsgálat után felújítják. A közlekedésbiztonságot segíti majd az a 32 közúti átjáró, ahol új fény- és félsorompós biztosítást alakítanak ki, három meglévő átjárót pedig megszüntetnek. 

Felújítják a vasúti pálya melletti vízelvezetést, zajvédő falakat építenek, összesen mintegy 1,2 kilométer hosszan. A munkák részeként mintegy száznyolcvan épület bontása, felújítása vagy újjáépítése is szükségessé válik. Modernizálják a biztosítóberendezési rendszert, új villamos váltokat, távközlési rendszereket alakítanak ki, hozzá kapcsolódóan korszerű vagyonvédelmi és tűzjelző rendszerek építenek ki. 

A vasútfejlesztés után kiszámíthatóbb lesz a menetrend

A vasútfejlesztés eredményeként javul a menetrend pontossága és kiszámíthatóbbá válik az utazás, illetve a teherforgalom lebonyolítása.

