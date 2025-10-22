2 órája
„ A hősiesség sokszor az újrakezdésben rejlik” – az 56-os forradalom hőseire emlékeztek – fotók
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára emlékeztek kedden a város vezetői, intézmények, pártok, katonai és civil szerveztek képviselői Kiskunfélegyházán. A városi megemlékezést a Blaha Lujza téren az 56-os emlékműnél tartották.
A városi megemlékezésen elhangzott, hogy 1956. október 23. a szabadságért küzdő magyar nemzet emléknapja, egy olyan történelmi pillanat, amikor a magyar nép újra megszületett, megmutatva elszántságát és bátorságát. Ez az év meghatározó eseményeket hozott: egy kis, de eltökélt nemzet felemelte a fejét, nemet mondott az elnyomásra, és szembe mert szállni a világ akkori legerősebb birodalmával. Ők azok voltak, akik nem hagyták magukat lebeszélni arról, hogy Magyarország méltó helyet foglaljon el a szabad nemzetek között.
– Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk a forradalom hőseire, különösen azokra a félegyházi polgárokra, akik a közösség élére álltak, és hirdették a szabadság eszméjét – hangsúlyozta beszédében Keresztes Tünde, az önkormányzat kulturális referense.
Hősök, akik nem hősként indultak
Csányi József polgármester ünnepi beszédében felidézte: 1956-ban nem hadseregek vonultak az utcára, hanem fiatalok, munkások, tanárok, apák és anyák, hétköznapi emberek, akik nem tudtak tovább hallgatni. Elegük lett a félelemből és az elnyomásból. Inkább vállalták a következményeket, mintsem lemondjanak méltóságukról. Nem hősként indultak, de a történelem azzá tette őket, mert bebizonyították: a szabadság a magyar ember számára nem csupán szó, hanem életforma.
Kiskunfélegyházán is fellobbant a forradalom lángja. Itt is voltak, akik ki merték mondani, hogy a szabadság nem bűn. Félegyházi fiatalok, családok, dolgozók is részesei lettek annak a reménynek, amely akkor az egész országot áthatotta. És amikor a forradalom elbukott, nem fordították el a fejüket. Tovább éltek, újrakezdtek, dolgoztak, gyermeket neveltek, közösséget építettek – csendben, de rendületlenül.
– A hősiesség sokszor nem a harcban, hanem az újrakezdésben rejlik – tette hozzá a városvezető. – Ma, amikor itt állunk, hajtsunk fejet azok előtt a félegyháziak előtt, akik emberségükkel, hitükkel és kitartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy városunk ma szabadon és békében élhessen.
Mai szabadság, mai felelősség
A polgármester kiemelte: a forradalom szellemisége ma is velünk él, csak más formában. – Ma nem fegyverrel kell harcolnunk, hanem felelősséggel, tisztességgel, és közös gondolkodással. A mi feladatunk, hogy továbbvigyük azt, amit elődeink elkezdtek. A szabadság ne váljon üres szóvá, hanem legyen élő érték a családban, a munkában, a városban, a hazában és egymásban.
A félegyházi október 23-ai megemlékezésFotók: Vajda Piroska
Emberi sorsok, közös célok
Cseklye Balázs egyetemi hallgató ünnepi beszédében kiemelte: Forradalmunk hősei a mindennapjaikban nem voltak eszményi emberek. Elkövették a maguk hibáit. Cipelték gyengeségeik keresztjét, előfordult, hogy igazságtalanul bántak egymással. Éppen úgy, ahogy mi magunk 2025-ben. Amikor azonban mindannyian – sokféleségükben is – megérezték azt a feszültséget, mely kollektív cselekvésre intette őket, meg tudtak szabadulni egymásra vonatkozó előítéleteiktől, fátylat borítottak a múltra és csapatként, honfitársakként haladtak előre az úton, melynek végén – bár tudták, hogy az ő életükben nem fog bekövetkezni – kisarjadt mai szabadságunk, ahogy a nemzeti hitvallás is utal erre.
Jogunk és kötelezettségünk kilépni az önérdekkövető, az ügyeskedést és köpönyegforgatást középpontba állító mintából, amelynek követésére az 1956-ot elfeledtetni akaró hatalom próbált rászorítani bennünket az egyéni jólét igéreteivel. Nyitnunk kell minden közösségünkben minden embertársunk felé, hiszen a rejtett igazságot kizárólag együtt lelhetjük meg – hangsúlyozta.
A városi megemlékezésen Magony Ádám, a Móra Ferenc Művelődési Központ munkatársa a Csend kiáltása című művet adta elő. Az esemény zárásaként a résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait az 56-os emlékműnél.
