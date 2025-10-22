„ A hősiesség sokszor az újrakezdésben rejlik” – az 56-os forradalom hőseire emlékeztek – fotók

A városi megemlékezésen elhangzott, hogy 1956. október 23. a szabadságért küzdő magyar nemzet emléknapja, egy olyan történelmi pillanat, amikor a magyar nép újra megszületett, megmutatva elszántságát és bátorságát. Ez az év meghatározó eseményeket hozott: egy kis, de eltökélt nemzet felemelte a fejét, nemet mondott az elnyomásra, és szembe mert szállni a világ akkori legerősebb birodalmával. Ők azok voltak, akik nem hagyták magukat lebeszélni arról, hogy Magyarország méltó helyet foglaljon el a szabad nemzetek között.

Városi megemlékezést tartottak kedden Kiskunfélegyházán, ahol az 1956-os forradalom 69. évfordulójára emlékeztek

Fotó: Vajda Piroska

– Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk a forradalom hőseire, különösen azokra a félegyházi polgárokra, akik a közösség élére álltak, és hirdették a szabadság eszméjét – hangsúlyozta beszédében Keresztes Tünde, az önkormányzat kulturális referense.

Hősök, akik nem hősként indultak

Csányi József polgármester ünnepi beszédében felidézte: 1956-ban nem hadseregek vonultak az utcára, hanem fiatalok, munkások, tanárok, apák és anyák, hétköznapi emberek, akik nem tudtak tovább hallgatni. Elegük lett a félelemből és az elnyomásból. Inkább vállalták a következményeket, mintsem lemondjanak méltóságukról. Nem hősként indultak, de a történelem azzá tette őket, mert bebizonyították: a szabadság a magyar ember számára nem csupán szó, hanem életforma.

Kiskunfélegyházán is fellobbant a forradalom lángja. Itt is voltak, akik ki merték mondani, hogy a szabadság nem bűn. Félegyházi fiatalok, családok, dolgozók is részesei lettek annak a reménynek, amely akkor az egész országot áthatotta. És amikor a forradalom elbukott, nem fordították el a fejüket. Tovább éltek, újrakezdtek, dolgoztak, gyermeket neveltek, közösséget építettek – csendben, de rendületlenül.

– A hősiesség sokszor nem a harcban, hanem az újrakezdésben rejlik – tette hozzá a városvezető. – Ma, amikor itt állunk, hajtsunk fejet azok előtt a félegyháziak előtt, akik emberségükkel, hitükkel és kitartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy városunk ma szabadon és békében élhessen.

Mai szabadság, mai felelősség

A polgármester kiemelte: a forradalom szellemisége ma is velünk él, csak más formában. – Ma nem fegyverrel kell harcolnunk, hanem felelősséggel, tisztességgel, és közös gondolkodással. A mi feladatunk, hogy továbbvigyük azt, amit elődeink elkezdtek. A szabadság ne váljon üres szóvá, hanem legyen élő érték a családban, a munkában, a városban, a hazában és egymásban.