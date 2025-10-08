1 órája
Stresszmentes parkolás, egészségügyi fejlesztések – minden fronton épül Nagykőrös
Utakról, parkolókról és az egészségügy fejlesztéséről is beszélt dr. Körtvélyesi Attila pénteken. Nagykőrös városfejlesztési programjairól számolt be a polgármester.
Nagykőrös Pest megye egyik legdélebbi települése és egyben a legközelebbi Bács-Kiskun megyéhez. Tulajdonképpen mi vagyunk a kapu a megyék között –mondta dr. Körtvélyesi Attila, aki közel 1 éve Nagykőrös polgármestere. A Rádió 1 Gong Téma műsorában beszámolt az utóbbi egy évről és megosztotta a folyamatban lévő és a jövőben tervezett nagykőrösi városfejlesztési programokat is.
Sok mindent megvalósítottak és sok minden van még hátra
– Elégedettséggel tölt el, ha erre az egy évre gondolok, de egyben várakozással is, a jövőre nézve. Sok mindent meg tudtunk már valósítani, de sok minden hátra is van. A célunk, hogy Nagykőröst az itt élőknek még élhetőbbé, még otthonosabbá tegyük – osztotta meg a gondolatait a polgármester.
Útfejlesztések Nagykőrösön
Az utak, melyeket a helyi lakosok naponta használnak meghatározó szerepet játszanak a város élhetőségében. A munkák ugyan több helyen megkezdődtek, de vannak még eddig érintetlen szakaszok. – A cél a ciklus végére minden út leaszfaltozásán túl a már kész utak javítása is. Nagykőrös külterülete viszonylag nagy és a forgalmas gyűjtőutak is még hátravannak, ezekhez is hozzálátunk a közeljövőben – mondta a polgármester.
A parkolóépítés is része a városfejlesztési programnak
Körtvélyesi Attila szerint nem csupán a közlekedés maga, hanem a járművek parkoltatása is fontos szerepet játszik a lakosság mindennapi életében. – Büszke vagyok arra, hogy Nagykőrösön ingyenes a parkolás és ezen nem áll szándékunkban változtatni – fogalmazott. Sőt, a polgármester beszámolt egy jelenleg is folyamatban lévő programról, melynek célja új parkolóhelyek kialakítása. A lakótelepen és a város központjában már épülnek az új helyek, a következő lépésben a buszmegálló mellett születhet majd új parkoló. A cél, hogy a parkolás ne stresszfaktor legyen, hanem bárki gond nélkül le tudja tenni az autóját, és az biztonságban is legyen, így biztonsági kamerákat is felszerelnek majd.
Az egészségügy fejlesztése központi téma
A polgármester kiemelte az egészségügy fontosságát is a város életében. – Nagykőrösön erős szövetség van az egészségügy, a város és a kórház közt. Nemrég a szívünk napja alkalmából tartottunk egészségügyi szűrőnapot, de több egy-egy területre fókuszáló alkalmakat is szeretnénk tartani – mondta. Azt is megemlítette, hogy szeretné a várost vonzóbbá tenni az egészségügyben dolgozóknak, háziorvosoknak és szakorvosoknak, ezért konzultációt is folytattak a szakemberekkel a rendelők kialakításáról és a felszereltség fejlesztéséről.
Nagykőrös a kapu a megyék között
Körtvélyesi Attila a településközi együttműködésekről és jövőbeli reményeiről is beszámolt. Nagykőrös nem csupán a megyék közti kapocs, de egyben járásközpont is, a környékbeli falvak és települések felkarolása ezért szintén fontos feladata. – A Versenyképes Járások program keretein belül már sikerült lépéseket tenni, ezt azonban szeretnénk a jövőben kiterjeszteni. Egy megyéket áthidaló program, a Homokhátság vízutánpótlása keretein belül már együttműködünk Kecskeméttel és más városokkal is, remélem azonban, hogy ez a kapcsolat a jövőben még szorosabb lehet majd – mondta.
