Látványos gálával ünnepelték Kecskemét kiválóságait, íme a 2025-ös kitüntetettek – fotók
Vannak, akik nem csupán tesznek a városért, hanem egy jobb hellyé teszik azt. Kecskemét kitüntetéssel köszönte meg ezeknek az embereknek a munkásságát a Város Napja Gála keretében.
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban került sor az év egyik legnagyobb városi eseményére csütörtök este, ahol állami kitüntetéseket és díjakat adott át a városvezetés Kecskemét kiválóságainak. Szakembereknek, akik kiemelkedő és elhivatott munkájukkal emelkedtek ki a tömegből, polgároknak, akik sokat tettek a városért, és alkotóknak, akik a magyar kultúrát és művészetet új szintre emelték. A Város Napja Gála Kecskeméten nem csupán díjátadóval és beszédekkel készült az érkezőknek, számos szemet és fület gyönyörködtető műsorral emelte az est színvonalát.
A Város Napja Gála kitüntetettjei
A Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskolából Kiss Kamillát, Petrányi Nórát, Szabó Amirát és Szekeres Lucát, valamint felkészítő tanáraikat, Doróné Varga Nikolettet és Somogyi Haroldnét, az Arany János Általános Iskolából Dobos Leventét, Molnár Tamást, Riczu-Seres Lilit, Toriska-Jekő Zalánt és felkészítő tanárukat Lórné Molnár Tündét, a Kecskemét város polgára leszek helytörténeti vetélkedő győzteseit, elismeréssel jutalmazták.
Pápai Érdemérmet kapott Farkas P. József, a Wojtyla Barátság Központ alapító-igazgatója.
Művészeti Életpálya Elismerése díjat vehetett át Dömötör Zsuzsa karmester.
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át
- Tóth Róbert címzetes őrnagy, a III. Agglomerációba tartozó Bács-Kiskun Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reintegrációs tisztje,
- Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatalának vezetője,
- Csókási Anita Ágnes, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának vezetője,
- Dr. Drozdik Ferenc, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya vezetője,
- Varga Ákos, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya vezetője
- és Kanik Erika, az Országos Vérellátó Szolgálat Kecskeméti Területi Vérellátó vezető asszisztense.
Az Ügyészség Napja alkalmából a Magyar István-díj kitüntetésben részesült Dr. Hubay Attila Róbert főügyészségi ügyész.
Augusztus 20-a alkalmából az agrárminiszter Fleischmann Rudolf-díjat adományozott Domján Gergely Sándor, nyugalmazott ügyvezető, vetőmaggazdálkodási mérnök, a Bács-Kiskun Vármegyei Agrárkamara volt elnöke részére.
Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Nagy Nikolett táncművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tánctagozatának és a Kecskemét City Balett táncosa.
A köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozta Lukács László néptáncpedagógus, koreográfus, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület alelnöke részére.
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés korábbi elnöke részére.
Kecskemét Egészségügyéért díjat vehetett át Boskó Imola, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház szájsebészeti ambulanciájának részlegvezető szakasszisztense és dr. Nagy András, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa.
Kecskemét Szociális Ügyéért díjban részesült Berente Annamária, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonának szociális gondozója és ápolója és Kertész Erzsébet, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház szociális munkása, a Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagja.
A Civilek Kecskemétért díjat vehette át Barta Jánosné Kozma Erzsébet, a Hírös Város Nyugdíjas Klub vezetője és Szilágyi Róbert Sándor, az Akikért a Déli Harang Szól a Hunyadivárosban Egyesület elnöke.
A Zenit-Kecskemét Ifjúsági díjat 2025-ben Pavleszek László táncművész, balettművész, a Kecskemét City Balett táncosa vehette.
A Közgyűlés Csík Jánost a Kecskemét Kultúrájáért díjjal tüntette ki.
A Kecskemét Kultúrájáért díjat vehette át Varga Géza újságíró.
Posztumusz Kecskemét Ifjúságának Neveléséért díjban részesült Konfár Sándor, a Kecskeméti EGYMI néhai tanára.
A Kecskemét Ifjúságának Neveléséért díjat vehette át
- Tóth Sándor Imréné Kanizsai Nagy Anikó, a Kecskeméti EGYMI nyugalmazott gyógypedagógusa,
- Dóka Pál Lászlóné Kurucz Julianna Éva, a Ferenczy Ida Óvoda igazgatóhelyettese,
- Mátrainé Németh Katalin, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola igazgatóhelyettese
- és Haránt Eszter Krisztina, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola néptánc tanára, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezető-helyettese.
Város Napja Gála KecskemétenFotók: Bús Csaba
Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója részére a kultúráért és innovációért felelős miniszter Pedagógusnap alkalmából a Szakképzésért Apáczai Csere János-díjat adományozta.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Ignácz Bencét a Kecskemét Ifjúságának Neveléséért díjjal is kitüntette.
Az idén hunyt el Kincses Tibort, olimpiai bronzérmes cselgáncsozót, világbajnoki és Európa-bajnoki helyezettet és edzőt a Közgyűlés a posztumusz Kecskemét Sportjáért Díjjal tüntette ki.
A Kecskemét Sportjáért díjat vehette át Nagy Péter válogatott röplabdázó, edző, testnevelő és Járdi Ádám edző, a Neumann János Egyetem sportközpontvezetője, a Bács-Kiskun Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke.
A Zöld Kecskemétért díjat 2025-ben Vörösváczki Mónika, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. által fenntartott Kecskeméti Arborétum vezetője vehette át.
A Kecskemét Agráriumáért díjat a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. nyugalmazott kertészmérnöke Kovácsné Dr. Gyenes Melinda érdemelte ki. A díjjal együtt Mészöly Gyula Oklevélben részesült.
A Kecskemét Gazdaságáért díjat 2025-ben Győry Endréné Puskás Ilona, az Univer Szövetkezet volt üzemvezetője, minőségbiztosítási főosztályvezetője érdemelte ki. Élelmiszeripari termékfejlesztési, feltalálói munkájának köszönhetően nevéhez fűződik – többek között - a ma már hungarikum Erős Pista feltalálása, a helyi élelmiszeripar hírnevének öregbítése, a kecskeméti Univer termékeinek térhódítása Magyarországon és külföldön egyaránt.
A Biztonságos Kecskemétért díjat vehette át
- dr. Patak Sándor rendőr alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese,
- Komáromi Gábor közterület-felügyelő, a Kecskeméti Városrendészet munkatársa
- és Kovács Benő József polgárőr, a Katonatelepi Polgárőrség Egyesület alelnöke.
Kecskemét Közszolgálatáért díjban részesült Karáné Borbély Csilla Kornélia, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának vezetője és Varga Miklós Zoltán, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodájának vezetője.
A Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért díjat idén dr. Berács József elismert hazai közgazdász, marketingkutató, egyetemi tanár vehette át.
Bozsó János-díjat vehetett át Szemők Zsuzsa szobrászművész és Ulrich Gábor képzőművész.
A Kodály Zoltán-díjat vehette át Kovács Levente zeneszerző, orgona- és zongoraművész, zenepedagógus, valamint Fülei Balázs zongoraművész, tanszékvezető egyetemi docens is.
A kitüntetéseket és díjakat Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselők, valamint Jakabné, Bán János, dr. Fekete Gábor alpolgármester adták át. A polgármester asszony a díjak átadását követő beszédében külön megköszönte áldozatos és kitartó munkájukat és az est jelentőségét is kiemelte.
Egy felejtetlen est
A gálán résztvevőket az est két műsorvezetője Danyi Judit színésznő és Hegedűs Zoltán színművész köszöntötte. A díjazottak mellett Kecskemét város vezetése, képviselők és neves intézményvezetők is jelen voltak. Bár az alkalom a kitüntetések és kitüntettetek körül forgott, az eseményt egy igazán szép ünnepséggé a díjak átadása közti előadások emelték.
A nyitószám a Dance for Art Stúdó növedékeinek Táncoló talpak elnevezésű koreográfiája volt, de színpadra léptek Szabó Dorottya és Járai Máté színművészek is, a Lili bárónő egyik jelenetét, a Gyere csókolj meg... című dalt adták elő, a Kecskemét Táncegyüttes Nagybetyárok csoportja pedig nyírségi táncokkal kápráztatta el a közönséget. Rain Yang Yuxuan, a Kodály Iskola 10. évfolyamos tanulója – akit sokan a Virtuózok televíziós műsorból ismerhetnek, valamint 2024-ben elnyerte a Kecskemét Ígéretes Tehetsége díjat is −, Chopin Nagy polonéz című zongoraművével varázsolta el az alkalomra összegyűlteket. Járai Máté és Kovács Lehel egy humoros beugró jelenetet is előadtak a közönség szórakoztatására. Az est zárásaként a Kecskemét City Balett az Anna Karenina című táncszínházi előadásának egy részletét hozta el.
