Látványos gálával ünnepelték Kecskemét kiválóságait, íme a 2025-ös kitüntetettek – fotók

Augusztus 20-a alkalmából az agrárminiszter Fleischmann Rudolf-díjat adományozott Domján Gergely Sándor, nyugalmazott ügyvezető, vetőmaggazdálkodási mérnök, a Bács-Kiskun Vármegyei Agrárkamara volt elnöke részére.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Nagy Nikolett táncművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tánctagozatának és a Kecskemét City Balett táncosa.

A köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozta Lukács László néptáncpedagógus, koreográfus, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület alelnöke részére.

Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés korábbi elnöke részére.

Kecskemét Egészségügyéért díjat vehetett át Boskó Imola, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház szájsebészeti ambulanciájának részlegvezető szakasszisztense és dr. Nagy András, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa.

Kecskemét Szociális Ügyéért díjban részesült Berente Annamária, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonának szociális gondozója és ápolója és Kertész Erzsébet, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház szociális munkása, a Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagja.

A Civilek Kecskemétért díjat vehette át Barta Jánosné Kozma Erzsébet, a Hírös Város Nyugdíjas Klub vezetője és Szilágyi Róbert Sándor, az Akikért a Déli Harang Szól a Hunyadivárosban Egyesület elnöke.

A Zenit-Kecskemét Ifjúsági díjat 2025-ben Pavleszek László táncművész, balettművész, a Kecskemét City Balett táncosa vehette.

A Közgyűlés Csík Jánost a Kecskemét Kultúrájáért díjjal tüntette ki.

A Kecskemét Kultúrájáért díjat vehette át Varga Géza újságíró.

Posztumusz Kecskemét Ifjúságának Neveléséért díjban részesült Konfár Sándor, a Kecskeméti EGYMI néhai tanára.