2 órája
Jó hírt kaptak a kecskeméti társasházak, két gyerekülés is megbukott a teszten
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy érkezik a nyugdíjkorrekció, kitüntetéseket adtak át a Város Napja Gála keretében, valamint írtunk arról, hogy két gyerekülés is életveszélyes lehet.
Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kitüntették Jánoshalma gyermekorvosát, látványos műsorral ünnepelt Kecskemét, a Város Napja Gála keretében, illetve, hogy mit kell tenni a bőséges málnatermésért.
A fülöpjakabi biogazda úttörő sikertörténetet írt
A ganoderma, shiitake, süngomba és társaik évszázadok óta a keleti gyógyászat titkos fegyverei. Ma pedig egy fülöpjakabi biogazda, Gyöngyösi Sándor révén hazánkban is elérhetővé váltak, bio minőségben, tisztán és hatékonyan. Cikkünkben a gyógygombák világát és azt a családi történetet mutatjuk be, amely mögött nemcsak szaktudás, hanem szenvedély és a természetes gyógyulásban való hit áll.
Elütötte a biciklist, majd megállás nélkül továbbhajtott az ittas sofőr
Segítségnyújtás nélkül hajtott el a baleset helyszínéről egy nő Solton. Az ittas sofőr ellen vádat emeltek.
A kecskeméti társasházakat nem érinti az új rendelet
A kecskeméti képviselő-testületi ülésen egy nagyon jó hír hangzott el. Ennek a kecskeméti társasházak örülnek majd igazán.
Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, Orbán Viktor ismertette a részleteket
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy minden magyar nyugdíjas inflációkövető nyugdíjemelésben részesül. A nyugdíjkorrekció 2025 novemberétől lesz esedékes, és több tízezer forint pluszt jelent az érintetteknek. A kormányfő közösségi oldalán közzétett rövid videóban számolt be a részletekről.
Sokkoló teszteredmény: két népszerű gyerekülés is megbukott, életveszélyes lehet
Állítólag minden szülőnek a gyermeke biztonsága a legfontosabb. Igen ám, de az autóban más a tapasztalat, a biztonsági öv használata ugyanis nem minden családnak evidens. Sőt, sokan olyan gyerekülést használnak, amelyek nem biztonságosak.
Város Napja Gála: látványos előadással is ünnepelték Kecskemét kiválóságait
Vannak, akik nem csupán tesznek a városért, hanem egy jobb hellyé teszik azt. Kecskemét kitüntetéssel köszönte meg ezeknek az embereknek a munkásságát a Város Napja Gála keretében.
Országos razzia jön a rengeteg szabályszegés miatt, a figyelmetlen sofőrök most biztosan lebuknak
A rendőrség ismét országos akciót indít a felelős közlekedésért. A közlekedésbiztonsági ellenőrzés során elsősorban a mobiltelefont vezetés közben használó, valamint a biztonsági övet elmulasztó sofőröket szűrik ki.
Ez lehet a fűtési szezon slágerterméke, segíthet faragni a rezsin is
Érthető módon a fűtési szezonban sokaknál megemelkednek a rezsivel kapcsolatos költségek. Fontos a megfelelő hőmérséklet, de sokaknak gondot okoznak a növekvő kiadások. A radiátor fűtéserősítő ventilátor megoldás lehet erre a problémára.
Állva tapsolták és ünnepelték a város szeretett gyermekorvosát
Miniszteri elismerő oklevelet kapott dr. Dénes Enikő gyermek-háziorvos az egészségügy területén végzett öt évtizedes kimagasló szakmai tevékenységéért. A gyermekorvosnak dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár adta át a miniszteri elismerést, emellett az ünnepségen Jánoshalma életműdíjat is kapott Lengyel Endre polgármestertől.
Ezt tudnia kell a málna metszése előtt, bőséges termést hozhat a jó döntés
Az ősz nagy lehetőségeket rejt magában a kertészkedés terén is. A Hírös Faiskola szakembere megosztotta legjobb tippjeit a málna metszése kapcsán, és azt is elárulta, hogy mi a titka a bogyós növények helyes ültetésének.
