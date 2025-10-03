Jó hírt kaptak a kecskeméti társasházak, két gyerekülés is megbukott a teszten

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kitüntették Jánoshalma gyermekorvosát, látványos műsorral ünnepelt Kecskemét, a Város Napja Gála keretében, illetve, hogy mit kell tenni a bőséges málnatermésért.

A Város Napja Gála látványos műsorral is szolgált

Fotó: Bús Csaba

A fülöpjakabi biogazda úttörő sikertörténetet írt

A ganoderma, shiitake, süngomba és társaik évszázadok óta a keleti gyógyászat titkos fegyverei. Ma pedig egy fülöpjakabi biogazda, Gyöngyösi Sándor révén hazánkban is elérhetővé váltak, bio minőségben, tisztán és hatékonyan. Cikkünkben a gyógygombák világát és azt a családi történetet mutatjuk be, amely mögött nemcsak szaktudás, hanem szenvedély és a természetes gyógyulásban való hit áll.

Elütötte a biciklist, majd megállás nélkül továbbhajtott az ittas sofőr

Segítségnyújtás nélkül hajtott el a baleset helyszínéről egy nő Solton. Az ittas sofőr ellen vádat emeltek.

A kecskeméti társasházakat nem érinti az új rendelet

A kecskeméti képviselő-testületi ülésen egy nagyon jó hír hangzott el. Ennek a kecskeméti társasházak örülnek majd igazán.

Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, Orbán Viktor ismertette a részleteket

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy minden magyar nyugdíjas inflációkövető nyugdíjemelésben részesül. A nyugdíjkorrekció 2025 novemberétől lesz esedékes, és több tízezer forint pluszt jelent az érintetteknek. A kormányfő közösségi oldalán közzétett rövid videóban számolt be a részletekről.

Sokkoló teszteredmény: két népszerű gyerekülés is megbukott, életveszélyes lehet

Állítólag minden szülőnek a gyermeke biztonsága a legfontosabb. Igen ám, de az autóban más a tapasztalat, a biztonsági öv használata ugyanis nem minden családnak evidens. Sőt, sokan olyan gyerekülést használnak, amelyek nem biztonságosak.

Város Napja Gála: látványos előadással is ünnepelték Kecskemét kiválóságait

Vannak, akik nem csupán tesznek a városért, hanem egy jobb hellyé teszik azt. Kecskemét kitüntetéssel köszönte meg ezeknek az embereknek a munkásságát a Város Napja Gála keretében.