Sikeres vállalkozók adtak tanácsot a diákoknak a kecskeméti roadshow-n – fotók

Sokan félnek belevágni, vagy nem tudják, hogyan tegyék meg az első lépést egy saját vállalkozás elindítása felé, de az ehhez kapcsolódó kérdéseikre csütörtökön megkapták a válaszokat a fiatalok. Vállalkozási Roadshow kertei között bíztatták és motiválták arra a fiatalokat Kecskeméten, hogy merjenek nagyot álmodni.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kezdeményezésére „Vállalkozás ismereti roadshow” címmel országos programsorozat indult a fiatalok vállalkozói szemléletének fejlesztése érdekében. Csütörtökön reggel kezdődött a Vállalkozási Roadshow Kecskeméten a Gróf Károlyi Sándor Technikumban. Az esemény során a diákok magyar vállalkozók előadását hallgathatták meg arról, hogy mi vezette őket a sikerhez. 

Vállalkozás indítására motiválták a fiatalokat Kecskeméten
Vállalkozás indítására motiválták a fiatalokat
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Motiváció egy vállalkozás indításához

A kezdeményezést Varga-Bajusz Veronika, a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Csókay Ákos, az MKIK főtitkára indította útjára. 

A 22 vármegyeszékhelyen megvalósuló roadshow célja a középiskolát végzett fiatalok vállalkozási ismereteinek bővítése, és a munkáshitel lehetőségeinek bemutatása. Az esemény keretei között szó volt a vállalkozási alapismeretekről, majd helyi sikeres vállalkozók adták elő sikertörténetüket.

Az előadók között volt Ballai Máté kecskeméti vállalkozó is, aki a KékLukács bolt tulajdonosa. Üzlete főleg szépségápolási szerekkel foglalkozik. 

A fiataloknak kiemelte, hogy ha valaki vállalkozásba akar kezdeni, akkor mindig keményen kell dolgozni, nincs idő pihenni, vagy megállni. 

Véleménye szerint a hangsúlyt a minőség, ár, sebesség és élmény négyesére kell helyezni egy sikeres vállalat létrehozásának érdekében. A vevői visszajelzésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni. A vezető szerint meg kell hallgatni, és figyelembe kell venni a kritikákat, de egy vállalkozónak mindig a pozitív eredményekre kell koncentrálnia ahhoz, hogy sikeres lehessen. 

A program keretében pályázati lehetőség nyílik ingyenes mentorálásra is, ahol a legkiválóbb üzleti tervekkel pályázók személyre szabott támogatást kapnak vállalkozásuk elindításához.

Vállalkozási roadshow Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

Bíztató jövő

Dr. Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára azt nyilatkozta, hogy a szakképzés rendszerét próbálták úgy átalakítani 2020-ban, hogy mindenki tudjon magának megfelelő karrierutat választani. 

Jelenleg is 100 milliárd forint értékben zajlanak intézményfelújítások, korszerűsítések, a következő időszakban pedig még egy 100 milliárd forintos fejlesztésre lehet számítani a szakképzés rendszerében. 

Még egy fontos támogatása a magyar kormánynak a munkáshitel, ami a fiatal korosztályt célozza meg. Ez egy maximum 4 millió forintos, szabadon felhasználható kamatmentes hitel, amit idén január óta már több mint 30 ezren vettek fel. 

A diákokat ösztöndíjakkal segítik, amennyiben pedig duális képzésben vesznek részt, munkabérre számíthatnak, amely akár 169 ezer forint is lehet havonta. A szakképzésben is vannak olyan tárgyak, amelyek a vállalkozás alapjaiba vezetnek be, de a roadshow által megadják annak a lehetőségét is, hogy egy mentor segítségével megtudják a fiatalok, hogy milyen potenciál rejtőzik az ötletükben, és hogy a tervükkel hogyan tudnak előrébb jutni. 

A digitális felzárkóztatás érdekében pedig már a szakképzések órarendjében meg fog jelenni az mesterséges intelligencia is, mint tárgy. 

Nagy előrelépésre ad lehetőséget a munkáshitel

Dr. Szeberényi Gyula országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a kormány több intézkedéssel is támogatta a fiatalok vállalkozásindításának lehetőségét, fenntartását. Elmondása szerint a munkáshitel egy jól kitalált konstrukció, amitől nagy előrelepéseket várnak.

Ördög Dóra, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója elmondta, hogy a Gazdasági Kamarának egyik alapelve, hogy a fiatalokat vállalkozói ismeretekkel is segíteni kell. 

Azt tapasztalják sokszor, hogy egy vállalat sikertelensége felkészületlenségből fakad. Ha azonban megkapják a megfelelő alapismerteket, akkor nagy valószínűséggel sikeresen véghez tudják vinni tervüket, még akkor is, ha a sikerhez vezető út nem akadálymentes. A vállalatokat a Kamara folyamatos tanácsadással segíti, az egyetemi tanulók felkészülését is segítik a vállalkozásindítást támogató tantárgy elindításával.

