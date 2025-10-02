Sikeres vállalkozók adtak tanácsot a diákoknak a kecskeméti roadshow-n – fotók

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kezdeményezésére „Vállalkozás ismereti roadshow” címmel országos programsorozat indult a fiatalok vállalkozói szemléletének fejlesztése érdekében. Csütörtökön reggel kezdődött a Vállalkozási Roadshow Kecskeméten a Gróf Károlyi Sándor Technikumban. Az esemény során a diákok magyar vállalkozók előadását hallgathatták meg arról, hogy mi vezette őket a sikerhez.

Vállalkozás indítására motiválták a fiatalokat

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Motiváció egy vállalkozás indításához

A kezdeményezést Varga-Bajusz Veronika, a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Csókay Ákos, az MKIK főtitkára indította útjára.

A 22 vármegyeszékhelyen megvalósuló roadshow célja a középiskolát végzett fiatalok vállalkozási ismereteinek bővítése, és a munkáshitel lehetőségeinek bemutatása. Az esemény keretei között szó volt a vállalkozási alapismeretekről, majd helyi sikeres vállalkozók adták elő sikertörténetüket.

Az előadók között volt Ballai Máté kecskeméti vállalkozó is, aki a KékLukács bolt tulajdonosa. Üzlete főleg szépségápolási szerekkel foglalkozik.

A fiataloknak kiemelte, hogy ha valaki vállalkozásba akar kezdeni, akkor mindig keményen kell dolgozni, nincs idő pihenni, vagy megállni.

Véleménye szerint a hangsúlyt a minőség, ár, sebesség és élmény négyesére kell helyezni egy sikeres vállalat létrehozásának érdekében. A vevői visszajelzésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni. A vezető szerint meg kell hallgatni, és figyelembe kell venni a kritikákat, de egy vállalkozónak mindig a pozitív eredményekre kell koncentrálnia ahhoz, hogy sikeres lehessen.

A program keretében pályázati lehetőség nyílik ingyenes mentorálásra is, ahol a legkiválóbb üzleti tervekkel pályázók személyre szabott támogatást kapnak vállalkozásuk elindításához.