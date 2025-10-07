Példátlan támogatást kaptak a vajdasági magyarok, fellendülés indulhat a térségben

Pásztor Bálint a kollégiumi hétvégén beszámolt arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt évtizedekben számos eredményes kezdeményezést valósított meg a vajdasági magyarság érdekében. Az egyik legfontosabb ilyen eredmény a kettős állampolgárság lehetőségének megteremtése volt. Emellett kiemelte a kulturális és személyi alapú nemzeti autonómiát, amely a Magyar Nemzeti Tanács létrejöttével vált valóra. Ez az önkormányzati szerv – amelyet a vajdasági magyar közösség tagjai választanak – jelentős hatáskörrel rendelkezik az identitásmegőrzés különböző területein.

Pásztor Bálint a kollégiumi hétvégén beszámolt arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt évtizedekben számos eredményes kezdeményezést valósított meg

Fotó: Vajda Piroska

Több mint 16 ezer magyar vállalkozó támogatása

Harmadik eredményként a gazdaságfejlesztési programot említette, amelynek köszönhetően az elmúlt időszakban több mint félmilliárd euró értékű fejlesztés valósult meg a Vajdaságban, a magyar kormány támogatásával. A program több mint 16 ezer vajdasági magyar vállalkozót, termelőt és családot érintett.

Példaértékű szerb-magyar megbékélés

Negyedikként a szerb–magyar történelmi megbékélést emelte ki, amely 2013-ban jött létre. Mint mondta, ez a megbékélés nemcsak példamutató Európa-szerte, hanem különösen fontos a Kárpát-medencében élő népek számára. Hangsúlyozta: a közép-európai nemzetek számára a szerb–magyar történelmi megbékélés a legjobb példa arra, hogy csak a múlt fejezeteinek lezárásával lehet sikeres közös jövőt építeni.

A kisebbségi lét árnyoldalai

Előadásában szó esett a kisebbségi lét kihívásairól is, különösen az elvándorlás problémájáról, amely máig komoly gondot jelent. Mint fogalmazott:

Mi vagyunk az egyetlen nemzetrész – a kárpátaljai magyarokon kívül –, amely ilyen nehéz helyzetben van. Minket még mindig fizikai határ választ el az anyaországtól, ahol gyakran órákig tart az átkelés.

Vasútfejlesztés: másfél óra Budapestig

Pozitív példaként említette, hogy nemrég adták át a Budapest–Belgrád-vasútvonal Belgrádtól Szabadkáig terjedő szakaszát, ami jelentős előrelépést jelent a közlekedésben. A fejlesztések folytatódnak és várhatóan 2026 márciusától Szabadkáról másfél óra alatt elérhető lesz Budapest. Pásztor Bálint szerint ez a javuló elérhetőség gazdasági, turisztikai és kulturális fellendülést hozhat a térségnek, hasonlót ahhoz, amilyen a 19. század végén és a 20. század elején volt tapasztalható.