Kollégiumi hétvége

Példátlan támogatást kaptak a vajdasági magyarok, fellendülés indulhat a térségben

Címkék#kettős állampolgárság#vajdasági magyarság#támogatás

A délvidéki magyarok helyzetéről tartott előadást a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a hétvégén Lakiteleken. A Pásztor Bálint szerbiai parlamenti képviselő Lezsák Sándor meghívására érkezett a Hungarikum Ligetbe, ahol a kollégiumi hétvége hallgatóival találkozott és a vajdasági magyarság helyzetéről beszélt.

Vajda Piroska

Pásztor Bálint a kollégiumi hétvégén beszámolt arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt évtizedekben számos eredményes kezdeményezést valósított meg a vajdasági magyarság érdekében. Az egyik legfontosabb ilyen eredmény a kettős állampolgárság lehetőségének megteremtése volt. Emellett kiemelte a kulturális és személyi alapú nemzeti autonómiát, amely a Magyar Nemzeti Tanács létrejöttével vált valóra. Ez az önkormányzati szerv – amelyet a vajdasági magyar közösség tagjai választanak – jelentős hatáskörrel rendelkezik az identitásmegőrzés különböző területein.

A vajdasági magyarság jövőjéről is beszélt a képviselő
Pásztor Bálint a kollégiumi hétvégén beszámolt arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt évtizedekben számos eredményes kezdeményezést valósított meg
Fotó: Vajda Piroska

Több mint 16 ezer magyar vállalkozó támogatása

Harmadik eredményként a gazdaságfejlesztési programot említette, amelynek köszönhetően az elmúlt időszakban több mint félmilliárd euró értékű fejlesztés valósult meg a Vajdaságban, a magyar kormány támogatásával. A program több mint 16 ezer vajdasági magyar vállalkozót, termelőt és családot érintett. 

Példaértékű szerb-magyar megbékélés

Negyedikként a szerb–magyar történelmi megbékélést emelte ki, amely 2013-ban jött létre. Mint mondta, ez a megbékélés nemcsak példamutató Európa-szerte, hanem különösen fontos a Kárpát-medencében élő népek számára. Hangsúlyozta: a közép-európai nemzetek számára a szerb–magyar történelmi megbékélés a legjobb példa arra, hogy csak a múlt fejezeteinek lezárásával lehet sikeres közös jövőt építeni.  

A kisebbségi lét árnyoldalai

Előadásában szó esett a kisebbségi lét kihívásairól is, különösen az elvándorlás problémájáról, amely máig komoly gondot jelent. Mint fogalmazott:
Mi vagyunk az egyetlen nemzetrész – a kárpátaljai magyarokon kívül –, amely ilyen nehéz helyzetben van. Minket még mindig fizikai határ választ el az anyaországtól, ahol gyakran órákig tart az átkelés.

Vasútfejlesztés: másfél óra Budapestig

Pozitív példaként említette, hogy nemrég adták át a Budapest–Belgrád-vasútvonal Belgrádtól Szabadkáig terjedő szakaszát, ami jelentős előrelépést jelent a közlekedésben. A fejlesztések folytatódnak és várhatóan 2026 márciusától Szabadkáról másfél óra alatt elérhető lesz Budapest. Pásztor Bálint szerint ez a javuló elérhetőség gazdasági, turisztikai és kulturális fellendülést hozhat a térségnek, hasonlót ahhoz, amilyen a 19. század végén és a 20. század elején volt tapasztalható.

A vajdasági magyarság értékei is méltó helyet kaptak

Pásztor Bálint arról is beszélt, hogy először járt a Hungarikum Ligetben, és örömmel nyugtázta, hogy a vajdasági magyarság értékei is méltó helyet kaptak az „értékek kikötőjében”. Hozzátette: bár nem kiállítható tárgy, de a vajdasági magyar közösség legnagyobb értékei közé tartozik a szorgalom, a kitartás és a szívósság. Ezek azok a jellemzők, amelyek a külhoni magyarságot igazán meghatározzák.

