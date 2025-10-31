Így készítse fel a vágott virágot a temető viszontagságos időjárása ellen, hogy minél tovább pompázzon

November elseje mindenszentek napja, melynek alkalmából szép gesztus elhunyt szeretteink sírját egy szál virággal, vagy valami kis aprósággal díszíteni. A vágott virágok azonban könnyen és gyorsan el tudnak hervadni, de az Agrofórum segítségével kiküszöbölhetjük a növények gyors pusztulását.

Így gondozzuk a vágott virágot

Fotó: Pozsgai Ákos

A vágott virág fajtája és szállítása

Ahhoz, hogy a virág sokáig díszítse a sírt, megfelelő fajtát kell választanunk első lépésként. Olyat vigyünk, melynek virágzása tartós, hervadása lassú, nem egyszerre dobja le az összes szirmát és bírja az éjszakai hideg levegőt, akár fagyot is.

Szállítás szempontjából fontos, hogy ha gyalog vagy biciklivel érkezünk, akkor a növényt a lehető legközelebbről szerezzük be. Figyeljünk még arra, hogy több virág esetén a fejek ne ütődjenek egymásnak, ne essenek le a szép szirmok, mert ha megsérül a növény, akkor rövid időn belül el fog hervadni. Ha autóval érkezünk a temetőhöz, akkor pedig a csokrot ne a csomagtartóban vagy a kalaptartón, hanem az utastérben helyezzük el, ahol kicsit melegebb van.

Sokat tehetünk még azzal, ha a szállításhoz nedves ronggyal betakarjuk a virágok szárát, így a növény egy kis nedvességhez tud jutni a szállítás idejére is. Segíthet még, ha a vázába helyezés előtt a szárak végéből vágunk egy kicsit (ferdén, nem egyenesen), így hatékonyabban tudja a növény felszívni a vizet – tájékoztatott az agroforum.hu.

Milyen fajtát válasszunk?

A krizantémoknak és az őszi rózsáknak nem árt meg a fagy sem, így ők biztosan sokáig és szépen fognak virítani a sírokon. A szegfű is jól bírja a hideget, és egy kis őszi hideget még a rózsa is sokáig átvészel.

Mielőtt a virágszálak a vízbe kerülnének, érdemes leszedni róluk azokat a leveleket, amelyek beérnének a vízbe. Ha rajtuk hagyjuk a leveleket, azok az ázás miatt hamar tönkremennek, és az így rothadásnak indult növényi részek miatt az egész virágszál hamarabb elpusztulhat.

Végzetes lehet még a virágnak, ha a szára leér a váza aljára, mert így megtörik és nem fog tudni megfelelő mennyiségű vizet felvenni. Végül az is fontos, hogy csak annyi virágot tegyünk a vázákba, amennyi „kényelmesen” elfér. Ha a szárak összeszorulnak, a virág sajnos csak ideig-óráig fogja bírni, gyorsabban tönkremennek, mert elnyomják egymást és megrohadnak.