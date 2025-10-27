Jobb, ha még hétfőn tankol, komoly drágulás jön a kutakon!

Rég nem látott mértékben emelkednek az üzemanyagárak október 28-tól. A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten – írja a holtankoljak.hu

A drágulás mind a benzint, mind a gázolajat érinti

Fotó: Getty Images / Illusztráció

Az üzemanyagárak az egekbe szöknek

A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint, a benzin és a dízel drágulásának a fő oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

Holnaptól (október 28-tól) az üzemanyag beszerzési ára így fognak kinézni:

95-ös benzin 579 forint/liter,

gázolaj 588 forint/liter.