3 órája
Jobb, ha még hétfőn tankol, komoly drágulás jön a kutakon!
A drágulás mind a benzint, mind a gázolajat érinti. Az üzemanyagárak jelentős mértékben emelkednek, így érdemes még hétfőre betervezni a tankolást.
Rég nem látott mértékben emelkednek az üzemanyagárak október 28-tól. A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten – írja a holtankoljak.hu
Az üzemanyagárak az egekbe szöknek
A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint, a benzin és a dízel drágulásának a fő oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.
Holnaptól (október 28-tól) az üzemanyag beszerzési ára így fognak kinézni:
- 95-ös benzin 579 forint/liter,
- gázolaj 588 forint/liter.
