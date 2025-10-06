2 órája
Jó hír az autósoknak! Olcsóbban tankolhatnak keddtől
Aki a héten hosszabb útra menne autóval, annak van egy jó hírünk. Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját. Mutatjuk a részleteket!
A holtankoljak.hu adatai szerint október 7-én, kedden az üzemanyagárak a következőképp alakultak: a 95-ös benzinért 584 forintot, míg a gázolajé 589 forintot kell fizetni literenként a kutakon.
Így alakulnak az üzemanyagárak
A 95-ös benzin literje keddtől 3 forinttal kerül majd kevesebbe a nagykereskedelmi piacon, ami kedvező fordulat a korábbi hetek stagnáló vagy emelkedő tendenciái után.
A gázolaj literenkénti ára még nagyobb csökkenést mutat, 5 forinttal mérséklődik, így a dízellel közlekedők is fellélegezhetnek a hétvégén – írja a holtankoljak.hu.
