Jó hír az autósoknak! Olcsóbban tankolhatnak keddtől

A holtankoljak.hu adatai szerint október 7-én, kedden az üzemanyagárak a következőképp alakultak: a 95-ös benzinért 584 forintot, míg a gázolajé 589 forintot kell fizetni literenként a kutakon.

Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Így alakulnak az üzemanyagárak

A 95-ös benzin literje keddtől 3 forinttal kerül majd kevesebbe a nagykereskedelmi piacon, ami kedvező fordulat a korábbi hetek stagnáló vagy emelkedő tendenciái után.

A gázolaj literenkénti ára még nagyobb csökkenést mutat, 5 forinttal mérséklődik, így a dízellel közlekedők is fellélegezhetnek a hétvégén – írja a holtankoljak.hu.