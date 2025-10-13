október 13., hétfő

Meglepő fordulat az üzemanyagárakban keddtől, sokan nem erre számítottak!

Címkék#benzin#üzemanyag#üzemanyagár

Az autósok hónapról hónapra abban reménykednek, hogy végre olcsóbb lesz a tankolás. Kedden ismét változik az üzemanyag ára Magyarországon.

Orosz Fanni Flóra

A holtankoljak.hu információi szerint október 14-től ismét mozdul az üzemanyag ára. A változás ezúttal sem érint mindenkit egyformán, de az autósok számára így is fontos hír, mire számíthatnak a hét elején.

üzemanyag ára keddtől
Így alakul keddtől az üzemanyag ára
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Most a benzinesek örülhetnek – így változik az üzemanyag ára

A friss adatok alapján a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj ára változatlan marad. A benzinesek tehát némi enyhülést tapasztalhatnak a kutakon. Október 13-án az átlagárak így alakulnak: 

  • 95-ös benzin 582 forint, 
  • gázolaj 586 forint literenként.

Egy héttel ezelőtt szintén kedden érte örömhír az autósokat. Akkor a 95-ös benzinért 3 forinttal, míg a gázolajért 5 forinttal kellett kevesebbet fizetni literenként.

