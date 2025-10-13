Meglepő fordulat az üzemanyagárakban keddtől, sokan nem erre számítottak!

A holtankoljak.hu információi szerint október 14-től ismét mozdul az üzemanyag ára. A változás ezúttal sem érint mindenkit egyformán, de az autósok számára így is fontos hír, mire számíthatnak a hét elején.

Így alakul keddtől az üzemanyag ára

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Most a benzinesek örülhetnek – így változik az üzemanyag ára

A friss adatok alapján a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj ára változatlan marad. A benzinesek tehát némi enyhülést tapasztalhatnak a kutakon. Október 13-án az átlagárak így alakulnak:

95-ös benzin 582 forint,

gázolaj 586 forint literenként.

Egy héttel ezelőtt szintén kedden érte örömhír az autósokat. Akkor a 95-ös benzinért 3 forinttal, míg a gázolajért 5 forinttal kellett kevesebbet fizetni literenként.