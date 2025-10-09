október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baja

36 perce

Teljes szélességében lezárták a forgalmas útszakaszt, a közlekedők türelmét kérik

Címkék#munkálatok#lezárás#közlekedés

Útjavítás zajlik Baján a Szentháromság téren. A Szabadság út egy részét teljes egészében lezárták, az autósnak kerülniük kell.

Vizi Zalán

Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Bajai Kommunális Nonprofit Kft. a Szentháromság téren, valamint annak közvetlen környezetében útjavítási munkálatokat végez.

útlezárás Baján
Teljes szélességében lezárták a forgalmas útszakaszt, a közlekedők türelmét kérik
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Emiatt október 9-én, csütörtökön munkaidőben teljes egészében lezárták a Szabadság út Batthyány Lajos utcai kereszteződésétől a Szentháromság térig tartó szakaszát. Kérik a lakosság és a közlekedők türelmét és megértését!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu