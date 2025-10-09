Baja
Teljes szélességében lezárták a forgalmas útszakaszt, a közlekedők türelmét kérik
Útjavítás zajlik Baján a Szentháromság téren. A Szabadság út egy részét teljes egészében lezárták, az autósnak kerülniük kell.
Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Bajai Kommunális Nonprofit Kft. a Szentháromság téren, valamint annak közvetlen környezetében útjavítási munkálatokat végez.
Emiatt október 9-én, csütörtökön munkaidőben teljes egészében lezárták a Szabadság út Batthyány Lajos utcai kereszteződésétől a Szentháromság térig tartó szakaszát. Kérik a lakosság és a közlekedők türelmét és megértését!
