1 órája
Kerékpárosbarát jövőt épít Lajosmizse, útfejlesztések kezdődnek mindenfelé
Elképesztő mennyiségű felújítás zajlik Lajosmizsén. Az önkormányzat a város több pontján útfejlesztési munkálatokba kezd, emellett pedig a kerékpáros forgalmat is segíti több oldalról, különböző szabályzatokkal.
A Helyi Gazdasági Program keretein belül új külsőt kapnak Lajosmizse kerékpárútjai, emellett pedig az egész város biciklibarát formát fog ölteni a fejlesztések által. De nemcsak a kerékpárutak, a közutak is megújulnak. Az ehhez kapcsolódó útfejlesztési intézkedésekről tárgyalt csütörtökön a lajosmizsei önkormányzat.
Útfejlesztési munkálatok Lajosmizsén
Lajosmizse önkormányzata nagy fejlesztésekbe kezd, ami közül az egyik óriási projekt a már korábban is említett útfejlesztések. A következőkben a Ceglédi úton, a Dózsa György utcában, a Kónya dűlőn, a MizsePack Kft.-nél és a Zsikla és Társa Kft.-nél végeznek útjavítási munkálatokat.
Ezek mellet a Tarnai utca teljes megújítását tervezi a városvezetés.
Felújítások várhatóak:
- Vörösmarty utca
- Kalocsa dűlő
- Dózsa telep utca
- Táncsics utca
- Bajcsy Zsilinszky utca
- Móra Ferenc utca
Új útépítések:
- Liszt Ferenc utca
- Kodály Zoltán utca
- Vasút utca
Kerékpárút-fejlesztések Lajosmizsén
Az önkormányzat nemcsak az utakat akarja fejleszteni, a biciklizés népszerűsítése is tervben van.
Konkrét tervek közé tartozik a meglévő kerékpáros létesítmények karbantartása, a Dózsa György úti belterületi kerékpárút felújítása, az 5-ös számú főúton és belterületen kerékpáros pihenők építése, közútfelújítás, a település szilárd burkolatú útjainak karbantartása és a kerékpártárolók kapacitásának folyamatos bővítése.
A Dózsa György út Széchenyi utcai csomópontjában például egy lámpás kereszteződés is lesz, kerékpáros átvezetéssel. A Wesselényi–Mizsei utcai kereszteződésnél kerékpártámasz, információs táblák, asztalok, padok, ülőkék, szemetes, napelemes pad és töltőpont telepítése is várható.
A kerékpárút-nyomvonalak mellé kertépítészeti terv alapján új fasor telepítése is tervben van. Virágos kőris, turkesztáni szil és zsidómeggy ültetésére kerül majd sor.
A kerékpározás népszerűsítése
Nem állnak meg a felújításoknál a tervek. A továbbiakban az önkormányzat olyan események tervezésében is részt fog venni, amivel a biciklizést tudják népszerűsíteni a városban, hiszen azzal lesz kerek a tervek véghezvitele. Ezzel összességében a környezettudatosság népszerűsítéséhez is hozzájárul a város vezetése.
