Beruházás

1 órája

Kerékpárosbarát jövőt épít Lajosmizse, útfejlesztések kezdődnek mindenfelé

Címkék#fejlesztés#kerékpárút#képviselő-testületi ülés#útfejlesztés

Elképesztő mennyiségű felújítás zajlik Lajosmizsén. Az önkormányzat a város több pontján útfejlesztési munkálatokba kezd, emellett pedig a kerékpáros forgalmat is segíti több oldalról, különböző szabályzatokkal.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Helyi Gazdasági Program keretein belül új külsőt kapnak Lajosmizse kerékpárútjai, emellett pedig az egész város biciklibarát formát fog ölteni a fejlesztések által. De nemcsak a kerékpárutak, a közutak is megújulnak. Az ehhez kapcsolódó útfejlesztési intézkedésekről tárgyalt csütörtökön a lajosmizsei önkormányzat. 

kerékpárút, útfejlesztés Lajosmizsén,
Útfejlesztés Lajosmizsén: Kerékpárutakkal bővül a város
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Útfejlesztési munkálatok Lajosmizsén

Lajosmizse önkormányzata nagy fejlesztésekbe kezd, ami közül az egyik óriási projekt a már korábban is említett útfejlesztések. A következőkben a Ceglédi úton, a Dózsa György utcában, a Kónya dűlőn, a MizsePack Kft.-nél és a Zsikla és Társa Kft.-nél végeznek útjavítási munkálatokat. 

Ezek mellet a Tarnai utca teljes megújítását tervezi a városvezetés.

Felújítások várhatóak:

  • Vörösmarty utca
  • Kalocsa dűlő
  • Dózsa telep utca
  • Táncsics utca
  • Bajcsy Zsilinszky utca
  • Móra Ferenc utca

Új útépítések:

  • Liszt Ferenc utca
  • Kodály Zoltán utca
  • Vasút utca

Kerékpárút-fejlesztések Lajosmizsén

Az önkormányzat nemcsak az utakat akarja fejleszteni, a biciklizés népszerűsítése is tervben van. 

Konkrét tervek közé tartozik a meglévő kerékpáros létesítmények karbantartása, a Dózsa György úti belterületi kerékpárút felújítása, az 5-ös számú főúton és belterületen kerékpáros pihenők építése, közútfelújítás, a település szilárd burkolatú útjainak karbantartása és a kerékpártárolók kapacitásának folyamatos bővítése. 

A Dózsa György út Széchenyi utcai csomópontjában például egy lámpás kereszteződés is lesz, kerékpáros átvezetéssel. A Wesselényi–Mizsei utcai kereszteződésnél kerékpártámasz, információs táblák, asztalok, padok, ülőkék, szemetes, napelemes pad és töltőpont telepítése is várható. 

A kerékpárút-nyomvonalak mellé kertépítészeti terv alapján új fasor telepítése is tervben van. Virágos kőris, turkesztáni szil és zsidómeggy ültetésére kerül majd sor.

A kerékpározás népszerűsítése

Nem állnak meg a felújításoknál a tervek. A továbbiakban az önkormányzat olyan események tervezésében is részt fog venni, amivel a biciklizést tudják népszerűsíteni a városban, hiszen azzal lesz kerek a tervek véghezvitele. Ezzel összességében a környezettudatosság népszerűsítéséhez is hozzájárul a város vezetése. 

