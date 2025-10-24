1 órája
Végre fellélegezhetnek az autósok, megszűnhetnek a dugók a forgalmas kereszteződésben
Több fontos útfejlesztés is napirenden van Kecskeméten. Most kettőt mutatunk be, az egyik útépítés már zajlik, a másik a szerződéskötésnél tart. A legfontosabb tudnivalókat Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester mondta el a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
A rádiós beszélgetés során a polgármester részletesen szólt a Kiskörút felújításáról, melynek első üteme jövő nyárra várható. Majd kitért két másik útépítésre: a Juhász utca felújítására, valamint a sokak által vitatott Kiskőrösi út és Könyves Kálmán körút kereszteződésének forgalmi problémájára.
Útépítés a Juhász utcán
Kecskemét városa folyamatosan pályázik útfelújításokra, útfejlesztésekre, így sok kormányzati és európai uniós forrásból valósulhat meg, de ha kisebb mértékben is, de vannak, melyekhez önkormányzati forrás szükséges. Jelenleg a Juhász utcán folynak építési munkálatok, mely az Erzsébet körútról nyílik és a Petőfi nyomda felé tart. A projekt egy 640 méteres szakaszt jelent, a vasúti átjáró és a Mindszenti körút között.
– Már zajlik az útfelújítás a Juhász utcán, mely jól előkészített fejlesztés. Az út nagy forgalmat bonyolít le: egyrészt lakossági igényeket szolgál ki, másrészt a központból az iparterületet megközelítő útszakasz.
A felújítását a város saját bevételeiből készítjük el.
Teljes egészében új zárófelületet kap, jelenleg a csapadékcsatornába történő bekötésénél tartanak a szakemberek. Ha minden jól megy, akkor legkésőbb november közepére elkészül, és újra forgalomba adhatjuk az útszakaszt. Jelenleg félpályás útlezárásra lehet számítani – részletezte a polgármester.
Megoldás a Kiskőrösi úti csomópontra
Kecskeméten már jó ideje sokaknak okoz főként csúcsidőben gondot a Kiskőrösi út és a Könyves Kálmán körúti kereszteződés, ahol néhány éve jelzőlámpát helyeztek ki. Gyakran torlódik fel emiatt a forgalom.
– Egy gyors beavatkozás történt a Kiskőrösi úti csomópontnál, amikor Helvécia felől elkészült az új bekötőút, így a helvéciai forgalom immár két útra terelődött, a régi helvéciai útra és erre. Ezért szükségessé vált egy gyors lámpás kereszteződés létrehozása. Természetesen érezhető, hogy az iparterület irányából a munkakezdéskor, befejezéskor, műszakváltáskor nagy torlódás alakul ki. Kerestünk rá pályázati lehetőséget, amit elnyertünk, már a szerződéskötésnél tartunk, a tervezési szerződések folyamatban vannak.
Nem lesz körforgalom, hanem két lekanyarodó sávot építünk.
Egy balra kanyarodó és egy jobbra kanyarodó sáv lesz kiszélesítve, hozzá kötődően 100 méter hosszan kerékpárutakat, gyalogos átkelőhelyeket alakítunk ki a kereszteződésben. Ez a beruházás a jövő év folyamán elkezdődhet, megvalósulhat – jegyezte meg Szemereyné dr. Pataki Klaudia.
