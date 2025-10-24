október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

4 órája

Végre fellélegezhetnek az autósok, megszűnhetnek a dugók a forgalmas kereszteződésben

Címkék#baon podcast#Kiskőrösi út#Szemereyné Pataki Klaudia#útfejlesztés

Több fontos útfejlesztés is napirenden van Kecskeméten. Most kettőt mutatunk be, az egyik útépítés már zajlik, a másik a szerződéskötésnél tart. A legfontosabb tudnivalókat Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester mondta el a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Sebestyén Hajnalka

A rádiós beszélgetés során a polgármester részletesen szólt a Kiskörút felújításáról, melynek első üteme jövő nyárra várható. Majd kitért két másik útépítésre: a Juhász utca felújítására, valamint a sokak által vitatott Kiskőrösi út és Könyves Kálmán körút kereszteződésének forgalmi problémájára. 

A kecskeméti Kiskőrösi út október 23-án, kezdődik az útépítés
Útépítés: két lekanyarodó sáv épül a Kiskőrösi úton
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Útépítés a Juhász utcán

Kecskemét városa folyamatosan pályázik útfelújításokra, útfejlesztésekre, így sok kormányzati és európai uniós forrásból valósulhat meg, de ha kisebb mértékben is, de vannak, melyekhez önkormányzati forrás szükséges. Jelenleg a Juhász utcán folynak építési munkálatok, mely az Erzsébet körútról nyílik és a Petőfi nyomda felé tart. A projekt egy 640 méteres szakaszt jelent, a vasúti átjáró és a Mindszenti körút között.

– Már zajlik az útfelújítás a Juhász utcán, mely jól előkészített fejlesztés. Az út nagy forgalmat bonyolít le: egyrészt lakossági igényeket szolgál ki, másrészt a központból az iparterületet megközelítő útszakasz. 

A felújítását a város saját bevételeiből készítjük el. 

Teljes egészében új zárófelületet kap, jelenleg a csapadékcsatornába történő bekötésénél tartanak a szakemberek. Ha minden jól megy, akkor legkésőbb november közepére elkészül, és újra forgalomba adhatjuk az útszakaszt. Jelenleg félpályás útlezárásra lehet számítani – részletezte a polgármester.

Megoldás a Kiskőrösi úti csomópontra

Kecskeméten már jó ideje sokaknak okoz főként csúcsidőben gondot a Kiskőrösi út és a Könyves Kálmán körúti kereszteződés, ahol néhány éve jelzőlámpát helyeztek ki. Gyakran torlódik fel emiatt a forgalom. 

– Egy gyors beavatkozás történt a Kiskőrösi úti csomópontnál, amikor Helvécia felől elkészült az új bekötőút, így a helvéciai forgalom immár két útra terelődött, a régi helvéciai útra és erre. Ezért szükségessé vált egy gyors lámpás kereszteződés létrehozása. Természetesen érezhető, hogy az iparterület irányából a munkakezdéskor, befejezéskor, műszakváltáskor nagy torlódás alakul ki. Kerestünk rá pályázati lehetőséget, amit elnyertünk, már a szerződéskötésnél tartunk, a tervezési szerződések folyamatban vannak. 

Nem lesz körforgalom, hanem két lekanyarodó sávot építünk.

Egy balra kanyarodó és egy jobbra kanyarodó sáv lesz kiszélesítve, hozzá kötődően 100 méter hosszan kerékpárutakat, gyalogos átkelőhelyeket alakítunk ki a kereszteződésben. Ez a beruházás a jövő év folyamán elkezdődhet, megvalósulhat – jegyezte meg Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu