Elkezdődik az utcanévtáblák cseréje Kiskőrösön, itt a pontos ütemterv

Az utcanevek és házszámok tisztán látható feltüntetése nem csak hasznos, egyben kötelező is. Elsőre nem is tűnik szembe, mennyire fontosak a tájékozódásban, és van egy szakma, ahol emberi életek is múlhatnak rajta. Néhány napon belül megkezdődik az utcanévtábla-csere Kiskőrösön, a házszám azonban mindenkinek a saját felelőssége.

Utcanévtábla-csere a város ezen területein fognak változtatni

Forrás: Kőrösinfó Facebook-oldala

Utcanévtábla-csere Kiskőrösön

A belvárost érinti majd a Kiskőrösi utcanévtáblák cseréje – tájékoztatta a lakosságot a Kőrösinfó Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. A munkálatok október 20-án indulnak, nem kell azonban a városra kiterjedő fennakadásra számítani, a csere ugyanis több lépésben, városrészről városrészre, fokozatosan valósul majd meg. Az ütemterv a következő:

ütem: Petőfi Sándor út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Segesvári utca közötti szakasz, Izsáki utca, Bánffy utca, ütem: Petőfi Sándor út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Rákóczi Ferenc utca közötti szakasz, ütem: Dózsa György út – Rákóczi Ferenc utca közötti szakasz, ütem: Dózsa György út – Petőfi Sándor út – József Attila utca közötti szakasz, ütem: József Attila utca – Petőfi Sándor út közötti szakasz.

A csere célja, hogy emelje a város esztétikáját, egységessé tegye az arculatát és megkönnyítse a tájékozódást. A munkák nem fognak hosszú időt igénybe venni, a város a lakosság türelmét kéri erre az időszakra.

A házszámok életet menthetnek

Az utcanévtáblák mellett fontos tájékozódási pontok a házak falára kihelyezett házszámok is, jogszabály szerint ezeknek az utcafronti kerítésen vagy az épület közterületi homlokzatán van a helye. Leggyakrabban a postások találkoznak azzal a problémával, hogy nincs feltüntetve és ilyenkor igen bosszantó, hisz a hatékony munkát akadályozza. Van azonban olyan terület is, ahol életek múlhatnak rajta, jól láthatóak e, ez pedig a mentősök és hatóságok munkája. Ha bejelentés érkezik, a mentők sikere az időn múlik, ha nincs házszám, több percet is elvesztegethetnek azzal, hogy megtalálják a beteg pontos helyszínét az utcában.