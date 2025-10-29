43 perce
Ha szédül és émelyeg autózás közben, ez az 5 tipp biztosan megmenti az utazását
Kevés kellemetlenebb dolog van annál, mint amikor egy hosszú utazás előtt állunk, de már az út elején jelentkezik az émelygés, a szédülés, majd az egyre erősödő hányinger. Az autóban fellépő rosszullét gyakori jelenség, amelyet több tényező is kiválthat. A jó hír viszont az, hogy van megoldás az utazási rosszullétre!
Az utazási rosszulléttel járó émelygés, szédülés és hányinger fő oka a kutatások szerint az érzékszervek közötti ellentmondás. Amikor autóban ülünk, a testünk és a belső fülünk mozgást érzékel, miközben a szemünk azt „látja”, mintha egy helyben lennénk. Az agyunk számára ez zavaró, ellentmondásos információ, amely végül rosszullét formájában jelentkezik – írja a Zaol.hu.
Az utazási rosszullét kiváltó okai
Egy friss tanulmány is ezt támasztotta alá: a kutatók 22 résztvevőt vizsgáltak, akik VR-szemüveget (virtuális valóság) viseltek. A virtuális utazás során mért adataikat összevetették a valós autóban tapasztaltakkal, és kiderült, hogy a rosszullétért a belső fül egyensúlyszervében keletkező ingerek a felelősek. Ez a szerv érzékeli a mozgást, és ha az érzékelés és a látvány nincs összhangban, az agy „összezavarodik”.
Mit tehetünk az utazási rosszullét ellen?
A Zaol.hu cikke szerint szerencsére néhány egyszerű trükkökkel sokat tehetünk azért, hogy az utazás ne legyen szenvedés.
- Üljünk olyan helyre, ahonnan jól kilátunk az útra.
- Ne olvassunk és ne nézzünk hosszan képernyőt menet közben.
- Tekintsünk előre, az úti irányba – ez segít az agynak összehangolni az érzékszervi jeleket.
- Hallgassunk nyugtató zenét, ami csökkenti a stresszt és a feszültséget.
- Biztosítsunk friss levegőt, és kerüljük a hirtelen gyorsításokat, éles kanyarokat.
Érdemes komolyan venni
Az utazási rosszullét nemcsak kellemetlen, de akár veszélyes is lehet. Ha a sofőr figyelme lankad vagy elterelődik, az balesetveszélyt is okozhat. Bár a mozgásbetegséget teljesen megszüntetni nem mindig lehetséges, tudatos felkészüléssel és néhány egyszerű trükkel sokkal kényelmesebbé és biztonságosabbá tehetjük az utazást.
