október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rosszullét

2 órája

Ha szédül és émelyeg autózás közben, ez az 5 tipp biztosan megmenti az utazását

Címkék#utazás#hányinger#rosszullét#autó

Kevés kellemetlenebb dolog van annál, mint amikor egy hosszú utazás előtt állunk, de már az út elején jelentkezik az émelygés, a szédülés, majd az egyre erősödő hányinger. Az autóban fellépő rosszullét gyakori jelenség, amelyet több tényező is kiválthat. A jó hír viszont az, hogy van megoldás az utazási rosszullétre!

Vajda Piroska

Az utazási rosszulléttel járó émelygés, szédülés és hányinger fő oka a kutatások szerint az érzékszervek közötti ellentmondás. Amikor autóban ülünk, a testünk és a belső fülünk mozgást érzékel, miközben a szemünk azt „látja”, mintha egy helyben lennénk. Az agyunk számára ez zavaró, ellentmondásos információ, amely végül rosszullét formájában jelentkezik – írja a Zaol.hu.

A utazási rosszullét egyszerű trükökkel elkerülhető
Érdemes komolyan venni az utazási rosszullétet
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Az utazási rosszullét kiváltó okai

Egy friss tanulmány is ezt támasztotta alá: a kutatók 22 résztvevőt vizsgáltak, akik VR-szemüveget (virtuális valóság) viseltek. A virtuális utazás során mért adataikat összevetették a valós autóban tapasztaltakkal, és kiderült, hogy a rosszullétért a belső fül egyensúlyszervében keletkező ingerek a felelősek. Ez a szerv érzékeli a mozgást, és ha az érzékelés és a látvány nincs összhangban, az agy „összezavarodik”.

Mit tehetünk az utazási rosszullét ellen?

A Zaol.hu cikke szerint szerencsére néhány egyszerű trükkökkel sokat tehetünk azért, hogy az utazás ne legyen szenvedés.

  • Üljünk olyan helyre, ahonnan jól kilátunk az útra.
  • Ne olvassunk és ne nézzünk hosszan képernyőt menet közben.
  • Tekintsünk előre, az úti irányba – ez segít az agynak összehangolni az érzékszervi jeleket.
  • Hallgassunk nyugtató zenét, ami csökkenti a stresszt és a feszültséget.
  • Biztosítsunk friss levegőt, és kerüljük a hirtelen gyorsításokat, éles kanyarokat.

Érdemes komolyan venni

Az utazási rosszullét nemcsak kellemetlen, de akár veszélyes is lehet. Ha a sofőr figyelme lankad vagy elterelődik, az balesetveszélyt is okozhat. Bár a mozgásbetegséget teljesen megszüntetni nem mindig lehetséges, tudatos felkészüléssel és néhány egyszerű trükkel sokkal kényelmesebbé és biztonságosabbá tehetjük az utazást.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu