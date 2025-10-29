Ha szédül és émelyeg autózás közben, ez az 5 tipp biztosan megmenti az utazását

Az utazási rosszulléttel járó émelygés, szédülés és hányinger fő oka a kutatások szerint az érzékszervek közötti ellentmondás. Amikor autóban ülünk, a testünk és a belső fülünk mozgást érzékel, miközben a szemünk azt „látja”, mintha egy helyben lennénk. Az agyunk számára ez zavaró, ellentmondásos információ, amely végül rosszullét formájában jelentkezik – írja a Zaol.hu.

Érdemes komolyan venni az utazási rosszullétet

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Az utazási rosszullét kiváltó okai

Egy friss tanulmány is ezt támasztotta alá: a kutatók 22 résztvevőt vizsgáltak, akik VR-szemüveget (virtuális valóság) viseltek. A virtuális utazás során mért adataikat összevetették a valós autóban tapasztaltakkal, és kiderült, hogy a rosszullétért a belső fül egyensúlyszervében keletkező ingerek a felelősek. Ez a szerv érzékeli a mozgást, és ha az érzékelés és a látvány nincs összhangban, az agy „összezavarodik”.

Mit tehetünk az utazási rosszullét ellen?

A Zaol.hu cikke szerint szerencsére néhány egyszerű trükkökkel sokat tehetünk azért, hogy az utazás ne legyen szenvedés.

Üljünk olyan helyre, ahonnan jól kilátunk az útra.

Ne olvassunk és ne nézzünk hosszan képernyőt menet közben.

Tekintsünk előre, az úti irányba – ez segít az agynak összehangolni az érzékszervi jeleket.

Hallgassunk nyugtató zenét, ami csökkenti a stresszt és a feszültséget.

Biztosítsunk friss levegőt, és kerüljük a hirtelen gyorsításokat, éles kanyarokat.

Érdemes komolyan venni

Az utazási rosszullét nemcsak kellemetlen, de akár veszélyes is lehet. Ha a sofőr figyelme lankad vagy elterelődik, az balesetveszélyt is okozhat. Bár a mozgásbetegséget teljesen megszüntetni nem mindig lehetséges, tudatos felkészüléssel és néhány egyszerű trükkel sokkal kényelmesebbé és biztonságosabbá tehetjük az utazást.