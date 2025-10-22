Nem lesz minden zárva október 23-án – összegyűjtöttük, hol tud vásárolni az ünnepnapon

Összeszedtük, hogyan alakul az ünnepi nyitvatartás Bács-Kiskunban. Nincsenek fixen zárt ajtók, a különböző kereskedelmi és vendéglátóegységek eltérően működnek.

Így alakul az ünnepi nyitvatartás a hosszú hétvégén

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Nem lesz minden bolton zárva felirat

2025-ben október 23. csütörtökre esik, így nagyon sokan pénteken pihenhetnek, hiszen múlt szombaton előre ledolgozták a pénteki munkanapot. A hosszú hétvége alatt a hivatalok, iskolák, és számos cég, vállalkozás zárva tartanak, de nem így az üzletek, vendéglátóhelyek. Csütörtökön a nagyobb boltok, hipermarketek zárva lesznek, de azért lesznek helyek, ahol mégis tudunk majd vásárolni, ha éppen hiányzik valami a hűtőből.

Üzletek, hipermarketek ünnepi nyitvatartása

A Lidl, Aldi, Penny, Auchan, Spar vagy éppen a Tesco nyitvatartása a következőképpen alakul. Az Univer üzleteknél is hasonló a menetrend, annyi különbséggel, hogy azok vasárnap mindig zárva tartanak.

Október 22-én, szerdán nyitva, a megszokott módon

Október 23-án, csütörtökön zárva

Október 24-én, pénteken ismét nyitva, a szokásos pénteki nyitvatartással

Október 25-26-án, szombaton és vasárnap a hétvégi rend szerint nyitva

Kisebb üzletek, pékségek

A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet. A legtöbb egység október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban. A családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidebb időre. Így garantáltan számos garázs vagy kisebb csemege, bolt, ha rövidebb időre is, de kinyit az ünnepnapon is.

Hol lehet vásárolni október 23-án?

Íme néhány tuti tipp, ahol az ünnepnapon is vásárolhatunk. Ilyenek például a benzinkutakon működő shopok, a vendéglátóegységek, a non-stop boltok. Online elérhetőek és házhoz szállítja a megrendeléseket a Foodora Market vagy a Wolt Market is.

Kecskeméten továbbá október 23-án a piacokra is kilátogathatunk. A kecskeméti piacok nyitvatartása:

A Budai utcai Piaccsarnok és szabadtér a megszokott nyitvatartás szerint, 6-13 óráig gyümölcs, zöldség, tojás, virág, pékáru, tej- és tejtermék, friss húsféleségek kínálatával, frissen sült fogásokkal és forró kávéval várja a látogatókat.

A Széchenyivárosi Kispiac is a megszokott nyitvatartási időben, 6-14 óráig várja az érdeklődőket.

A Szent László körúti nagybani zöldség-gyümölcs piac zárva lesz, helyette pénteken, 2025. október 24-én fogadja 6-12 óráig a vásárló közönséget.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!



