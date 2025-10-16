Kecskeméti építész kapta a kamara egyik legrangosabb megyei kitüntetését – fotók

A Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara egyik legrangosabb megyei kitüntetését adták át csütörtök délután Kecskeméten. Az ünnepélyes díjátadóra a KultKaszinó termében került sor. Az átadót követően számos érdekes programmal is készültek a szervezők.

Szűcs Viktor vehette át a Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat az ünnepélyes díjátadón

Fotó: Bús Csaba

Ünnepélyes díjátadó Kecskeméten

A ceremónián nem csupán szakmabeliek vettek részt, a városvezetés is tiszteletét tette. Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és dr. Fekete Gábor alpolgármester mellett a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara elnöke, Katkics Tamás, illetve a kamara alelnöke, titkára is jelen voltak.

Katkics Tamás elnök köszöntő beszédében kitért az esemény jelentőségére, az építészet kihívásaira, szépségeire is. Felvázolta a rendezvény programjait is, majd a díj átadása következett.

A díjat kecskeméti építész vehette át

A Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat az veheti át, aki nem csupán sokat, valami különlegeset tesz a megye építészetéért.

A kamara idén Szűcs Viktornak ítélte meg az elismerést, aki a Horváth Építőmester Kft.-vel nem csupán számos megyei intézmény épületét – köztük iskolákat, óvodákat, sportcsarnokot és lakóparkot – tervezett és valósított meg, az ő nevéhez kötődik a Homokbánya Kollégium, az Abony Egészségház és a nagykőrösi városháza – jelenleg folyamatban lévő – felújítása is.