Elismerés

32 perce

Kecskeméti építész kapta a kamara egyik legrangosabb megyei kitüntetését – fotók

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara#Szűcs Viktor#Katkics Tamás

A KultKaszinóban adták át Kecskeméten csütörtökön a Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat. Az ünnepélyes díjátadó után szakmai előadásokra és állófogadásra került sor.

Mócza Milán

A Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara egyik legrangosabb megyei kitüntetését adták át csütörtök délután Kecskeméten. Az ünnepélyes díjátadóra a KultKaszinó termében került sor. Az átadót követően számos érdekes programmal is készültek a szervezők.

Ünnepélyes díjátadón adták át a Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat
Szűcs Viktor vehette át a Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat az ünnepélyes díjátadón
Fotó: Bús Csaba

Ünnepélyes díjátadó Kecskeméten

A ceremónián nem csupán szakmabeliek vettek részt, a városvezetés is tiszteletét tette. Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és dr. Fekete Gábor alpolgármester mellett a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara elnöke, Katkics Tamás, illetve a kamara alelnöke, titkára is jelen voltak. 

Katkics Tamás elnök köszöntő beszédében kitért az esemény jelentőségére, az építészet kihívásaira, szépségeire is. Felvázolta a rendezvény programjait is, majd a díj átadása következett.

A díjat kecskeméti építész vehette át

A Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat az veheti át, aki nem csupán sokat, valami különlegeset tesz a megye építészetéért. 

A kamara idén Szűcs Viktornak ítélte meg az elismerést, aki a Horváth Építőmester Kft.-vel nem csupán számos megyei intézmény épületét – köztük iskolákat, óvodákat, sportcsarnokot és lakóparkot – tervezett és valósított meg, az ő nevéhez kötődik a Homokbánya Kollégium, az Abony Egészségház és a nagykőrösi városháza – jelenleg folyamatban lévő – felújítása is. 

Kecskeméti építész vehette át a Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat

Fotók: Bús Csaba

Munkásságai közül azonban az egyik legjelentősebb kétségtelenül a kecskeméti városháza felújítása. Kecskemét és Nagykőrös főépítészei szakmai érdemei mellett elhivatott, elveihez hű hozzáállását is méltatták.

A rendezvénynek ezzel nem volt vége

Az ünnepély után több érdekes program is várta a vendégeket. Egyetemi hallgatók várostervezési projektjeibe is bepillantást nyerhettek és egy fiatal magyar építész dubaji megfigyeléséből és tapasztalataiból új inspirációhoz is juthattak. Az est állófogadással zárult.

