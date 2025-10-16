32 perce
Kecskeméti építész kapta a kamara egyik legrangosabb megyei kitüntetését – fotók
A KultKaszinóban adták át Kecskeméten csütörtökön a Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat. Az ünnepélyes díjátadó után szakmai előadásokra és állófogadásra került sor.
A Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara egyik legrangosabb megyei kitüntetését adták át csütörtök délután Kecskeméten. Az ünnepélyes díjátadóra a KultKaszinó termében került sor. Az átadót követően számos érdekes programmal is készültek a szervezők.
Ünnepélyes díjátadó Kecskeméten
A ceremónián nem csupán szakmabeliek vettek részt, a városvezetés is tiszteletét tette. Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és dr. Fekete Gábor alpolgármester mellett a Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara elnöke, Katkics Tamás, illetve a kamara alelnöke, titkára is jelen voltak.
Katkics Tamás elnök köszöntő beszédében kitért az esemény jelentőségére, az építészet kihívásaira, szépségeire is. Felvázolta a rendezvény programjait is, majd a díj átadása következett.
A díjat kecskeméti építész vehette át
A Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjat az veheti át, aki nem csupán sokat, valami különlegeset tesz a megye építészetéért.
A kamara idén Szűcs Viktornak ítélte meg az elismerést, aki a Horváth Építőmester Kft.-vel nem csupán számos megyei intézmény épületét – köztük iskolákat, óvodákat, sportcsarnokot és lakóparkot – tervezett és valósított meg, az ő nevéhez kötődik a Homokbánya Kollégium, az Abony Egészségház és a nagykőrösi városháza – jelenleg folyamatban lévő – felújítása is.
Kecskeméti építész vehette át a Bács-Kiskun Megye Építészetéért DíjatFotók: Bús Csaba
Munkásságai közül azonban az egyik legjelentősebb kétségtelenül a kecskeméti városháza felújítása. Kecskemét és Nagykőrös főépítészei szakmai érdemei mellett elhivatott, elveihez hű hozzáállását is méltatták.
A rendezvénynek ezzel nem volt vége
Az ünnepély után több érdekes program is várta a vendégeket. Egyetemi hallgatók várostervezési projektjeibe is bepillantást nyerhettek és egy fiatal magyar építész dubaji megfigyeléséből és tapasztalataiból új inspirációhoz is juthattak. Az est állófogadással zárult.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Exkluzív felvételeket készítettünk, így néz ki belülről az új kiskunhalasi McDonald's
Kicsik nagy tudása: óvodások bizonyítottak a közlekedési versenyen – fotók, videó